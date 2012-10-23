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Yaşam

Tecavüze uğrayan turist intihar etti

Alanya'da Murat K.'nın tecavüzüne uğradığı iddia edilen Finli turist intihar etti

23 Ekim 2012 12:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde tecavüze uğradığı iddiasıyla jandarmaya başvuran Finli turist Minna Eeva Kaarina Lehtovirta (47), olaydan 1 gün sonra intihar etti.

Kestel beldesinde tatil yapan Lehtovirta, geçen çarşamba gecesi diskoda tanıştığı Murat K. ile (36) birlikte eğlence mekanından ayrıldı. Lehtovirta, iddiaya göre birlikte sahile gittiği Murat K.’nin tecavüzüne uğradı. Murat K. olaydan sonra kaçarken, Lehtovirta jandarmaya giderek şikayetçi oldu. 

Finli kadın, olaydan 1 gün sonra Oba beldesinde kiraladığı evde ilaç içerek intihar etti. Lehtovirta’nın cesedi kendisini merak eden komşuları tarafından bulundu.

Cumhuriyet Güvenlik güçleri, Murat K.’yı Alanya ilçe merkezinde bir arkadaşına ait evde gözaltına aldı. Murat K., polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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