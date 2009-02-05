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Dünya

'Tecavüze uğradım' diyen gence 350 kırbaç

Suudi Arabistan'da tecavüze uğradığını iddia eden 15 yaşındaki öğrenci 350 kırbaç cezasına mahkûm edildi.

05 Şubat 2009 02:00

Suudi Arabistan'ın Asir kentinde Şeriat mahkemesi, tecavüze uğradığını iddia eden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisini 350 kırbaç cezasına mahkûm etti.

Şeriat Mahkemesi, ilk 50 kırbaçlık cezanın öğrencinin okuduğu ortaokulda, arkadaşlarının gözü önünde infaz edilmesine hükmetti. Öğrenci, kalan 300 kırbaçlık cezayı ise ayrıca aldığı 3 aylık hapis cezası sırasında çekecek.

Okaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişi okul içinde kırbaç cezasına çarptırılıyor.  15 yaşındaki öğrenci, ortaokulun müdürü ile 4 erkek öğretmenini, kendisi ile birlikte 7 erkek öğrenciye tecavüz etmekle suçluyor. 

Suçlamanın ardından müdür ve öğretmenler tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.  Ancak mahkeme 6 ay sonra zanlıların suçsuz olduğuna karar verip müdür ile öğretmenleri serbest bıraktı.

Serbest kalan taraf, bu kez 15 yaşındaki öğrenci hakkında iftira davası açtı. Şeriat Mahkemesi, Suudi Arabistan'da bir ilke imza atarak, öğrencinin okulda arkadaşlarının gözü önünde kırbaçlanmasına karar verdi (DHA)

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