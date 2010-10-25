Tecavüze uğradı, intihara zorlandı

T24 - Diyarbakır'ın Sergen Köyü'nde Havva E., babasının amcasının çocuklarının tecavüzüne uğradıktan sonra öldürüldü. Adli Tıp'tan gelen raporla DNA örneğinin kuzenlerden birine ait olduğu kanıtlandı.





Gazete Habertürk'te İlyas Akengin imzası ile yeralan haber şöyle;





Zülfü Livaneli’nin kitabından sinemaya uyarlanan, Özgü Namal, Talat Bulut ve Murat Han’ın başrollerini paylaştığı “Mutluluk” filmi, bir farkla Diyarbakır’da yaşandı, filmin sonunda tecavüz mağduru “Meryem” kurtulurken, gerçekte ise Havva öldü. Kocaköy İlçesi’ne bağlı Sergen Köyü’nde, 15 yaşındaki Havva ahırda asılı halde ölü bulundu. Yapılan otopside genç kızın bakire olmadığı, kızlık zarının 1-5 gün önce yırtıldığı belirlendi.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “töre cinayeti” ihtimaline karşı çok yönlü soruşturma sürdürürken, talihsiz kızın ailesi ve yakınlarının da ifadelerine başvurdu. Abla M.E. savcılıktaki ifadesinde “Kardeşim bir hafta boyunca durgun bir şekilde dolaştı. ‘Neyin var?’ diye sorduğumda ‘Hayvan otlatırken amca çocuklarımız Hüseyin ve V.E.’nin tecavüzüne uğradım. Kimseye söylememem için tehdit ettiler’ dedi.





Kardeşimin ölü bulunduğu gün de Hüseyin’i ahırımızdan çıkarken gördüm. ‘Beni bırak, bir daha buralara gelmeyeceğim’ dedi. Bir süre sonra kardeşim ahıra gittiğinde bağırarak ‘Havva kendisini asmış’ diye bağırdı” diye konuştu. Bunun üzerine savcılık talimatıyla ailenin yanı sıra kızın babasının amca çocuklarının da kan örnekleri alınarak, genç kızın tırnakları arasında bulunan doku örneğiyle karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.





Dokudan elde edilen DNA örneğinin, ölen kızın babasının amcasının oğlu olan Mehmet E.’ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet E. ile olaya karıştığı öne sürülen Hüseyin E. ve Abdurrahman E. ile 16 yaşındaki V.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.



