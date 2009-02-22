Tecavüze karşı gönüllü ekip!

Başbakan Berlusconi, "Sokaklardaki asker sayısını artırsak da tecavüzler yine olacaktır. Çünkü kadınlarımız çok güzel" diye pot kırmıştı.



Hürriyet'in haberine göre, İtalya’da birkaç hafta içinde yaşanan ve genelde yabancı göçmenlerin sorumlu tutulduğu tecavüz olaylarının ardından hükümet sert önlemler aldı. Acilen toplanan Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde bir kararname yayınladı. Alınan önlemler şöyle:



Bütün tecavüz zanlıları, yargılama süresince cezaevinde tutulacak. Şartlı salıverme olmayacak.



Tecavüz kurbanlarının tüm mahkeme masraflarını devlet karşılayacak.



Tecavüz suçunun da işlendiği cinayet davalarında ömür boyu hapis cezası verilecek.



Silahsız vatandaşların güvenlik amacıyla gönüllü olarak devriye gezmesi yasal sayılacak. İtalya’nın kuzeyinde, ayrılıkçı ve yabancı düşmanı Kuzey İttifakı’nın hâkim olduğu şehirlerde bu devriyeler bugüne dek gayrimeşru olarak yapılıyordu.



Gönüllü devriyeler belediye başkanına bağlı olacak. Telsiz taşıyacak ve gerektiğinde hemen polise tecavüz ihbarında bulunacaklar.



Merkez sol, önlem paketini kınarken, Vatikan’dan da "hukuk devleti olma ilkesinin ihlal edildiği" yönünde bir uyarı geldi. Muhalefet, kararnamenin İtalya’yı "Vahşi Batı" haline getireceği görüşünde.



Yasa yerine kanun hükmünde kararname çıkardığı için daha önce de eleştirilen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise, son vakalar yüzünden durumun çok acil olduğunu savunuyor. Geçen hafta Roma’da 14 yaşında bir kız, Bologna’da 15 yaşında bir kız, Milano’da ise Bolivyalı bir kadın tecavüze uğramıştı. Başkentteki vakayla ilgili olarak iki Doğu Avrupalı, diğerlerinde ise bir Tunuslu ve bir Kuzey Afrikalı göçmen tutuklandı.

