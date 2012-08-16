Tecavüzden 'gönüllü vazgeçme' kavramı hukuka girdi!

Yargıtay, 18 yaşından küçük kıza tecavüz girişiminde bulunan sanıkları "çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs" suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını bozdu

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 18 yaşından küçük kıza tecavüz girişiminde bulunan sanıkları, “çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs” suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, tecavüz girişimi sonuçlanmayan sanıkların eylemden “gönüllü vazgeçtiklerine” ve “çocuğun basit cinsel istismarı” suçundan yargılanmalarına hükmetti.

Zonguldak'ta 2009 yılında meydana gelen olayda, Erkan ve Murat isimli iki sanık, 18 yaşından küçük bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Kızın direnerek kendisini korumaya çalışması üzerine sanıklar, tecavüz gerçekleşmeden olay yerinden kaçtı.

Sanıklar hakkında açılan davayı gören Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi , sanıkların eylemi sonuçlanmadığından “Çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs” suçundan mahkumiyet kararı verdi. Kararın sanık avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesine göre sanıklar hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için “cinsel istismar suçunu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamamalarının gerektiğini” belirtti.

Daire kararında, şu değerlendirmede bulunuldu: “Dosya kapsamına ve olay yerinin özelliklerine göre vücuduna organ veya sair cisim sokmayı engelleyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında harici bir engel bulunmadığından sanıkların suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerekir. Bu durumda sabit ve tamam olan eylemlerinin TCK'nın 36. maddesi karşısında 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesine uyan, çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.”