-TECAVÜZDEN 3 YIL HAPİS YATAN GENÇ BERAAT ETTİ ALANYA (A.A) - 07.04.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli bir turiste tecavüz suçlamasıyla yaklaşık 3 yıldır hapiste yatan genç, beraat ederek tahliye edildi. Alanya'da 2 Temmuz 2008 tarihinde Norveç uyruklu İrene H'ye (42) tecavüz ettiği ve ''cinsel amaçlı olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı'' suçlamasıyla tutuklanan garson A.G.G'nin (26) yargılandığı davanın karar duruşması, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davacı Norveçli İrene H'nin katılmadığı duruşmada hazır bulunan sanık A.G.G, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, ''Bu kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girdim. Daha sonra da telefonda konuştuk. Tekrar buluşmak istedi. Bunu kabul etmeyince beni şikayet edeceğini söylemişti. Benim hakkımda hangi sebeple şikayetçi olduğunu, bugün dahi anlamış değilim'' dedi. Mahkeme, A.G.G'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Tutuklu sanık A.G.G, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.