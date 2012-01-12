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Yaşam

Tecavüzde 'bağırma yoksa ceza da yok'

Samsun'da özel bir hastanenin ameliyathanesinde sterilizasyon bölümünde...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Samsun'da özel bir hastanenin ameliyathanesinde sterilizasyon bölümünde çalışan 32 yaşındaki Hakan Atlı, aynı hastanede temizlik işçisi olan 41 yaşındaki Ç.O.'ya ameliyathanede tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, kadının "Rezil olmaktan ve işten atılmaktan korktuğum için bağırıp yardım istemedim" diye ifade vermesi üzerine beraat etti. 

Atakum İlçesi'ndeki özel bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan evli 2 çocuk annesi Ç.O., yaklaşık 5 ay önce ameliyathanede sterilizasyon bölümünde çalışan evli 2 çocuk babası Hakan Atlı'nın gece nöbetinde ameliyathanede kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Hakan Atlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
'Kendisi istedi, kabul etmedim'

Hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Atlı, ilk celsedeki savunmalarını tekrar ederek, genç kadına bir şey yapmadığını öne sürdü. Ç.O.'nun kendisine iftira attığını öne süren sanık Hakan Atlı şunları söyledi:

"Sterilizasyon cihazına bebeklerin biberonlarını koymaya gelmişti. Benden babasının ameliyatı için doktorlarla görüşmemi istedi. Ben de ona yardımcı oldum. Bu olaydan sonra benden hoşlandığını ve duygusal bir ilişkiye girmek istediğini söyledi. Kabul etmedim. Tutuklanmadan 3 ay önce 'Senden çok hoşlanıyorum' diye mesajlar çekmeye başladı. Ben de kendisiyle konuşmayı kestim. Benden izinsiz sterilizasyon cihazını açıp kapadığı için, kendisi hakkında korkutmak amacıyla rapor düzenlemiştim. Sanırım bu yüzden bana iftira atıyor."


'Rezil olmaktan korktuğum için bağırmadım'

Duruşmaya katılan Ç.O. ise, sanığın yalan söylediğini, kendisini uzun süredir taciz ettiğini iddia etti. Biberonları sterilize etmek için Atlı'nın çalıştığı 7'inci kata görevi gereği çıkmak zorunda kaldığını belirnten Ç.O. şu iddialarda bulundu:

"Beni görmek için nöbet saatlerimizi ayarlıyordu. Sterilizasyon makinasının bulunduğu odaya gidince ardımdan gelip, kapıyı kilitliyor ve beni elle taciz ediyordu. Beni sevdiğini ve hoşlandığını söylüyordu. Olay günü 02.00- 03.00 saatlari arasında biberonları steril hale getirmek için odaya girince arkamdan gelip bana sarıldı. Kendisine karşı koymaya çalıştım. Ancak beni kucaklayıp yere yatırdı. Elbiselerimi zorla çıkarıp bana tecavüz etti. Rezil olmaktan, evliliğimin yıkılmasından ve işimden atılmaktan korktuğum için bağırıp yardım istemedim."

Mahkeme Ç.O.'nun bağırıp yardım istememesi, alınan doktor raporunda vücudunda darp ve cebir izlerine rastlanmaması nedeniyle, kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğine kanaat getirip, sanığın beraatine karar verdi.



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