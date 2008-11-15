Tecavüzcüye tazminat!

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 13 yaşındayken 12 kişinin, bir yıl sonra da 3 kişinin tecavüzüne uğrayan 15 yaşındaki Ümmühan B.'nin, 7 ay önce bir kız çocuk dünyaya getirdiği, koruyucu aileye verilen bebeğin babasının bilinmediği öğrenildi. Ümmühan B.'nin annesi Hatice B., "Kızımı devlete teslim ettim. Ama kızıma sahip çıkmadılar."dedi.



Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in 'cinsel istismarda' bulunduğu ileri sürülen 14 yaşındaki B.Ç.'nin 'ruh ve beden sağlığının bozulmadığı' raporunu veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nideki aynı heyetin, hastane kayıtlarında 13 yaşında olduğu belirtilen Ümmühan B.'ye '15 yaşında' diye rapor vermesiyle, davalardan biri karara bağlanmış, şüphelilerden 1 kişi beraat etmiş, 1 kişinin davası düşürülmüş, 1 kişi de 3 ay 10 gün hapse çarptırılmıştı. Diğer davada ise 12 sanık tutuksuz yargılanıyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usül Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri, Adli Tıp Kurumları'ndan kemik yaşı tespitlerinde yüzde 100'lük bir sonuç çıkmadığını belirterek, davada yeniden yargılama yapılabileceğini söyledil.



Doğum kayıtlarına bakılmalı



Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usül Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Dairesi'nin 13 yaşındaki kıza 15 yaşında diye verdiği raporu değerlendirdi. Prof. Dr. Hakan Hakeri, "Kemik tespiti belirli yaşa kadar yapılabiliyor. Çok net bir yöntem değil ve yüzde 100 sonuç almak mümkün değil. Öncelikle çocuğun doğum kaydının bulunması lazım. Ama adli tıpın tespit ettiği yaş ile doğum kayıtları arasında tereddüt varsa, o zaman esas bakılması gereken doğum kayıtlarıdır. Bu tip davalarda kişi eğer 15 yaşını doldurmuş ve rızasıyla ilişkişye girmişse failin alacağı ceza yapılan şikayete göre 6 aydır. Buna karşılık 15 yaşından küçük olsada rızası olsa bile bu kez ırza geçmek ve cinsel saldırı kabul ediliyor, cezası da ağır oluyor." dedi.



Yeniden yargılama yapılabilir



Akşehir'deki Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor doğrultusunda alındığını belirten Hakeri, "Doğum kayıtlarının da güvenilir olması lazım. Eğer, mahkeme heyeti karar verdikten sonra doğum kayıtları ortaya çıkmış ve karar kesinleşmemişse yeniden mahkeme yapılabilir. Sanıklara yeni ceza verilebilir. Ama kesinleşmişse o zaman yargılanmanın iadesi olur ve yeni bir mahkeme ile ceza belirlenmesi yapılır." diye konuştu.



Ayağını ve kolunu bağlayıp tecavüz ettiler



Şiddet nedeniyle eşinden ayrıldığını belirten iki çocuk annesi 36 yaşındaki Hatice B., eşinden ayrıldıktan sonra gündelik işlerde çalıştığını ama buna rağmen çocuklarını büyütmekte zorlandığını söyledi. Kızının 2005 yılında tehdit altında kaçırılarak tecavüze uğradığını önü süren Hatice B., "12 kişi kızımı dağa götürüp, ayağını ve kollunu bağlayıp tecavüz etmişler. Ardından öldürmeyi düşünmüşler, sonra serberst bırakmışlar. 12 kişi 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2006 yılında da 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Kızımı 5 Ekim 1993'de Karaman Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirmeme rağmen kızımın 15 yaşına olduğuna dair rapor verdiler. Bunun üzerine 3 kişide serbest kaldı."dedi.



13'ünde tecavüze uğradı, 15'inde anne oldu



Hatice B., kızının her iki tecavüz olayının ardından Kütahya Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildiğini ifade ederek, " Kızım yurttan sürekli kaçıyordu. Bende tekrar teslim ediyordum. Kızımı devlete teslim ettim. Ama kızıma sahip çıkmadılar. O da yine yurttan kaçtı. Yaklaşık 7 ay önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğin babasını bilmiyoruz. Doğumdan sonra Kütahya'da kadın sığınma evinde kaldı. Bebek de 20 günlük iken koruyucu aileye teslim edildi. Kızımın, şuan bir kadının yanında kaldığını öğrendim. Uyuşturucuya alıştırmışlar. Hatta erkeklere pazarladıklarını duydum. Kızıma devlet sahip çıksın."dedi.



Beraat etti, 2 bin 400 YTL tazminat kazandı!



Tecavüz iddiası ile yaklaşık 7 ay tutuklu kalan Mustafa M., İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Dairesi'nin verdiği raporun ardından beraat etti. Mustafa M., beraat kararının ardından, haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesi ile devlete karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Isparta Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, 5 Kasım 2008 tarihinde verdiği kararda, Mustafa M., bin 900 YTL maddi, 500 YTL manevi olmak üzere toplam 2 bin 400 YTL, Hazine'den tazminat almaya hak kazandı.



Olayın geçmişi



Konya'nın Ilgın İlçesi'nde anne ve babası boşanınca Yetiştirme Yurdu'na verilen ancak, kaldığı yurttan kaçan Ümmühan B., 2005 yılında iddiaya göre 12 kişinin tecavüzüne uğradı. Tutuklanan sanıklar 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ümmühan B., bu kez 3 kişinin daha tecavüzüne uğradı.



Her iki olayla ilgili Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında, nüfus kaydında 13 yaşında görünen Ümmühan B'ye 'tecavüz', 'cinsel saldırı' ve 'alıkoyma' suçlamasıyla 10'ar yıl 6'şar ay hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. 3 sanığın yargılandığı ikinci davada sanıkların avukatı Hüsnü Yıldırımer, Ümmühan B.'nin kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, nüfus cüzdanında 13 yaşında görünmesine karşın daha büyük olduğunu ileri sürdü ve kemik yaşının saptanmasını istedi. Mahkeme de bu isteği kabul ederek, Ümmühan B.'yi kemik yaşının saptanması için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.



Yine aynı heyet



Hüseyin Üzmez davasında B.Ç. için tartışmalı raporu veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu, Ümmühan B. için de istenen raporu 28 Şubat 2007'de verdi. Kurul, Ümmühan B. için Kütahya Devlet Hastanesi'nden 21 Aralık 2006 tarihinde verilen raporda radyolojik olarak film çekim tarihinde 16 yaşında olduğunun belirlendiğine dikkat çekerek, "Kişinin film çekilme tarihi 20 Aralık 2006'da 16 yaşı içinde olduğu, olay tarihleri 30 Temmuz 2005 ve 29 Ağustos 2005'te (radyolojik olarak) 15 yaş içinde olduğu ve 15 yaşını bitirmediği oy birliği ile mütalaa olunur" dedi.



Adli Tıp'tan verilen bu rapor üzerine Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur Ümmühan B.'nin yaşının büyük olduğunu dikkate alarak, 3 sanığın yargılandığı davada sanıklardan Mustafa Metin'in beraatine, mağdurun şikayetçi olmadığı Halil Aydın hakkında davanın düşürülmesine, diğer sanık Oktay Ak'ın da 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıp bunun da paraya çevrilmesine karar verdi. Mahkum olan sanık Ak'ın avukatı kararı sadece müvekkili açısından temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay aşamasında olan karar, beraat eden ve davası düşen 2 sanık açısından itiraz olmayınca kesinleşti.



Gerçek doğum kayıtlarında



Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ümmühan B.'ye tecavüz suçlamasıyla yargılanan 12 sanığın tutuksuz yargılandığı diğer dava devam ederken mahkeme, Ümmühan B.'nin nüfus kaydında yaş tashihi yapılması istemiyle savcılık tarafından dava açılmasına karar verdi.



Savcılığın Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı Ümmühan B.'nin yaş tashihi davasında, kızın annesi 36 yaşındaki Hatice B. doğumu Karaman Devlet Hastanesi'nde yaptığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme Karaman Devlet Hastanesi'nden Ümmühan B.'nin doğumuna ilişkin tutanağı istedi.



Gelen tutanakta Ümmühan B.'nin nüfus kaydındaki gibi 5 Ekim 1993 tarihinde doğduğu belirtilince mahkeme yaş tashihi davasını reddetti. Böylece Ümmühan B.'nin 1993 doğumlu olduğu, tecavüz olaylarının gerçekleştiği tarihte ise yaşının Adli Tıp'ın dediği gibi 15 değil 13 olduğu kesinleşti.



Raporu veren heyet üyeleri



Konya'daki tecavüz davasında Ümmühan B.'ye 'yaşının büyük olduğu' raporunu yine Hüseyin Üzmez davasında B.Ç.'nin 'ruh ve beden sağlığının bozulmadığı' raporunu veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi verdi. Raporun altında imzası bulunan heyet üyeleri şunlar:



Dr. Cemal Yalçın Ergezer (Başkan - Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı), Dr. Yasemin Çakmak (Adli tıp uzmanı), Dr. Gökhan Eriş (Adli tıp uzmanı), Prof. Dr. Seyfettin Uludağ (Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı), Doç. Dr. Gülgün Engin (Radyoloji uzmanı) ve Prof. Dr. Hamdi Özkara (Üroloji uzmanı)

