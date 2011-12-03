Tecavüzcüye 'ruh sağlığı bozuk' indirimi

T24 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) uzmanları, 4 kızın tecavüzlerden önce psiko-sosyal gelişimlerinin olumsuz olduğunu rapor etti. Mahkeme, raporu esas alırsa ‘zaten ruh sağlıkları bozuktu’ diyerek sanıklara daha az ceza verebilir.





Türk Ceza Kanunu’na göre (TCK); çocuklarla ilişkiye girildiğinde, çocuğun ruh ve beden sağlığı bozulmamışsa, sanığa 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası veriliyor. Ruh ve beden sağlığı bozulmuşsa sanıklara en fazla 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Siirt’te 2 yıl boyunca 4 çocuğa tecavüz eden 35 sanık da, kızların kendi istekleriyle ilişkiye girdiklerini, zorlama ya da tecavüzün söz konusu olmadığını savundu. Sanıklar ve avukatları kızların, geçmişte şiddet gördüğünü, ruh ve beden sağlıklarının da olaylardan önce aile yaşantıları nedeniyle bozulduğunu iddia ederek bunun araştırılmasını talep etti.

‘Hatalı sosyalleşme’



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) uzmanları, tecavüze uğrayan 4 kızdan koruma altına alınan iki kardeşin yaşantıları konusunda inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin olumsuz olduğu, eksik ve hatalı bir sosyalleşme süreci yaşadıkları vurgulandı. Raporda, annenin, kızlarının yaşadıkları konusunda kendisini uyaranları iftira atmakla suçladığı öne sürüldü. Buna karşılık, aileyi uyaran kişinin, kızları istismar etmekle suçlanan ve 19 ay boyunca yakalanamadıktan sonra geçtiğimiz hafta yakalanarak cezaevine konulan Fahrettin Kuzu olduğu ortaya çıktı.

Cezalar düşebilir



Mahkemenin, çocukların, tecavüz ve istismara uğramadan önce ruh ve beden sağlıklarının bozulduğuna karar vermesi halinde, sanıklara verilen cezanın düşük tutulması gündeme gelebilecek. Rapora karşılık, mağdur avukatlarının da farklı bilirkişi incelemeleri talep etmeleri bekleniyor.