Tecavüzcüsünden hamile kaldı, kürtaj için savcılığı bekliyor

T24 - İzmir'de yaşayan Fahriye E.'nin nikahsız evliliği ve bu birliktelikten doğan kızı Gizem'in yaşadığı dram şöyle gelişti: Fahriye E., 1993 yılında tanıştığı nakliyeci Nuri C. ile nikahsız yaşamaya başladı. Çiftin bir yıl sonra da şimdi 16 yaşında olan kızları Gizem dünyaya geldi. Fahriye E. ve Nuri C. 7 yıl süren birlikteliğin ardından ayrıldı. Nuri C. memleketi Konya'ya döndü. Kızıyla İzmir'de kalan Fahriye C., 7 yıl birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan Nuri C.'nin evli ve 3 çocuklu olduğunu öğrenince şoke oldu.



Annesiyle kaldığı İzmir'de liseye devam eden Gizem C.'nın geçen yıl psikolojisi bozuldu. Bunu öğrenen Nuri C., İzmir'e geldi ve velayeti annesinde olan kızı Gizem'i alarak Konya'ya götürdü. İddiaya göre Nuri C., kızı Gizem'i yaşı küçük olmasına karşın 30 yaşındaki M.K.Ş.'ye verdi. Bunu öğrenen Fahriye E., hemen Konya'ya gitti ve kızı Gizem'i alıp İzmir'e getirdi. Fahriye E., kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.K.Ş. ile bunlara neden olan ayrıldığı Nuri C. hakkında suç duyurusunda bulundu.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:









HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Kızının sürekli ağlaması ve yaşadıklarından bahsetmemesinden şüphelenen Fahriye E., İzmir'de doktora götürdü. Muayene sonucu Gizem C.'nin 13 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.



Kızının tecavüz sonucu hamile kaldığını söyleyip kürtaj yaptırmak isteyen Fahriye E., bunun için mahkeme kararı gerektiğini öğrendi. Fahriye E., Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup kızının gebeliğinin sonlandırılmasını, kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.K.Ş. ile buna alet olan babası Nuri C.'nin cezalandırılmasını istedi. Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılacağı bildirildi. Bu arada Gizem C.'nin, baskı ve kortuyla bebeği kendisinin istediğine ilişkin ifade veridği, o nedenle Konya'da bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü.





DOĞUM RİSKLİ



Yaşadıklarına isyan eden anne Fahriye E., kızı Gizem'in yaşamının baharında şoka girdiğini söyledi. Fahriye E.,. şunları söyledi:



“Kızım daha 16 yaşında. Zorla birine verilmiş. Yatağa bağlanıp tecavüz edilmiş. Şu an 13 haftalık hamile. Bu çocuğu istemiyoruz. Çok zor bir karar ama gebeliğinin bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz. Kızımın psikolojisi iyice bozuldu. Bu yaşta nasıl doğum yapacağı da belli değil. Kürtaj olması zaman geçtiği için sakıncalı. Doktorlar, suni sancı verilerek normal yolla doğum yaptırılabileceğini söylüyorlar. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Yaşayan ölüleriz. Hak edenler de cezalarını çeksin.”





MAHKEME KARARI GEREKLİ



İzmir Barosu avukatlarından Filiz Erusta, bu tip durumlarda, 2827 Sayılı Nüfus Kanunu'nun 5'inci ve 6'ıncı maddelerine göre, reşit olmayan kişinin gebeliğinin sona erdirilmesinin, vasisinin rızası ile mahkemenin karar vermesine bağlı olduğunu söyledi



Eskiden Sulh Hukuk şimdi ise gebeliğin sona erdirilmesi kararını almak için Aile Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu dile getiren Filiz Erusta, 16 yaşında annelik vasfının mümkün olmaması, kürtaj olma tarihinin aşılması nedeniyle karar alınıp başvurulan hastaneye müzekkere yazılarak doktor kontrolüyle uygun yöntemle gebeliğin sona erdirilebileceğini dile getirdi.



Avukat Filiz Erusta, kendi rızasıyla olsa bile yaşı küçük olduğu için ortada bir suç olduğunu, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





Kızının sürekli ağlaması ve yaşadıklarından bahsetmemesinden şüphelenen Fahriye E., İzmir'de doktora götürdü. Muayene sonucu Gizem C.'nin 13 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.Kızının tecavüz sonucu hamile kaldığını söyleyip kürtaj yaptırmak isteyen Fahriye E., bunun için mahkeme kararı gerektiğini öğrendi. Fahriye E., Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup kızının gebeliğinin sonlandırılmasını, kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.K.Ş. ile buna alet olan babası Nuri C.'nin cezalandırılmasını istedi. Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılacağı bildirildi. Bu arada Gizem C.'nin, baskı ve kortuyla bebeği kendisinin istediğine ilişkin ifade veridği, o nedenle Konya'da bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü.Yaşadıklarına isyan eden anne Fahriye E., kızı Gizem'in yaşamının baharında şoka girdiğini söyledi. Fahriye E.,. şunları söyledi:“Kızım daha 16 yaşında. Zorla birine verilmiş. Yatağa bağlanıp tecavüz edilmiş. Şu an 13 haftalık hamile. Bu çocuğu istemiyoruz. Çok zor bir karar ama gebeliğinin bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz. Kızımın psikolojisi iyice bozuldu. Bu yaşta nasıl doğum yapacağı da belli değil. Kürtaj olması zaman geçtiği için sakıncalı. Doktorlar, suni sancı verilerek normal yolla doğum yaptırılabileceğini söylüyorlar. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Yaşayan ölüleriz. Hak edenler de cezalarını çeksin.”İzmir Barosu avukatlarından Filiz Erusta, bu tip durumlarda, 2827 Sayılı Nüfus Kanunu'nun 5'inci ve 6'ıncı maddelerine göre, reşit olmayan kişinin gebeliğinin sona erdirilmesinin, vasisinin rızası ile mahkemenin karar vermesine bağlı olduğunu söylediEskiden Sulh Hukuk şimdi ise gebeliğin sona erdirilmesi kararını almak için Aile Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu dile getiren Filiz Erusta, 16 yaşında annelik vasfının mümkün olmaması, kürtaj olma tarihinin aşılması nedeniyle karar alınıp başvurulan hastaneye müzekkere yazılarak doktor kontrolüyle uygun yöntemle gebeliğin sona erdirilebileceğini dile getirdi.Avukat Filiz Erusta, kendi rızasıyla olsa bile yaşı küçük olduğu için ortada bir suç olduğunu, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.