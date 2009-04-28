Tecavüzcünün cinsel organını kesti

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bir kadın, kızına tecavüz etmekle suçladığı erkek arkadaşının cinsel organını kesti.



Polis yetkilileri, 42 yaşındaki Isaias Saturnino'nun, evinde uyuduğu sırada, kız arkadaşı Maria da Silva'nın mutfak bıçağıyla cinsel organını kestiğini daha sonra da kaçtığını belirtti.



Olayın ardından hastaneye kaldırılarak cinsel organı yerine dikilen Saturnino'nun durumunun iyi olduğunu kaydeden polis yetkilileri, yine de hastanede en az 2 ay gözlem altında tutulacağını söyledi.



Maria da Silva'nın şu ergenlik çağındaki kızının, Saturnino'yu, 7 yaşından beri kendisine tecavüz etmekle suçladığını belirten polis yetkilileri, ancak Saturnino hakkında bu suçtan dava açılmadığını kaydetti.



Polis yetkilileri Silva'nın kendiliğinden polise teslim olmasının beklendiğini söyledi

