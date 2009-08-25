Tecavüzcü baba intihar etti

Kızlarına 5 yıl boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutulan baba hücresinde intihar etti



İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 47 yaşındaki Ramazan K., öz kızları N.K. (22) ile T.K.'ye (20) 5 yıl boyunca tecavüz etti. Kızları ile eşi A.K.'nin de bulunduğu yatakta ilişkiye giren Ramazan K., kendilerine karşı koyduklarında gece yarısı kızları ve eşini çırılçıplak sokağa atıyordu. Kızlar ve anneleri, birçok kez evlerinin kömürlüğünde çırılçıplak sabahlamak zorunda kaldı. 5 yıl boyunca öz kızlarına tecavüz ettiği öne sürülen Ramazan K., kızların şikayeti üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Ramazan K. sorguda suçunu itiraf ederek sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Pazar gününü Gebze Cezaevi'nin tecrit koğuşu olarak bilinen tek kişilik koğuşunda geçiren Ramazan K., dün çarşafla kendisini asarak intihar etti. Cezaevinde yaşanan intihar olayının ardından harekete geçen Gebze Savcılığı soruşturma başlattı.



Ramazan K.'nın cesedi, cezaevi savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Öte yandan, Ramazan K.'nın tecavüzüne maruz kalan büyük kızı N.K.'nın 4 yıl önce tecavüzden dolayı hamile kaldığı ve ölü doğum yaptığı öğrenildi. Ölü doğan bebeğin Ramazan K.'nin baskısı ile anne A.K. tarafından gömüldüğü belirtildi. Polis tarafından derinleştirilen soruşturmada, 4 yıl önce ölü bebek doğuran N.K.'nin yeniden hamile olduğu belirlendi.