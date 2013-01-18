'Tecavüz odası'ndan nikâh masasına!

Fethiye ilçesinde, nişanlısını aileleriyle birlikte bir odaya kapattığı iddiasıyla tutuklanan Taşkın G ve iki aileden 8 kişi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, cezaevinde nikahlanan çiftin düğünü yapıldı. Gelin ve damat düğünde yaptıkları açıklamada, bu güne kadar yanlış anlaşılma olduğunu olayı gazeteciler ve ailelerin abarttıklarını söyleyerek "bundan sonra mutluluk var ayrılık yok" diye konuştular.

Millyet.com.tr'de yayınlanan habere göre, mağdure Özge G, ifadesinde; jandarma ve cumhuriyet savcılığındaki beyanlarının doğru olmadığını, mahkeme huzurunda verdiği beyanlarının doğru olduğunu, olay sırasında sinirlendiği için gerçeğe aykırı, farklı şekilde beyanda bulunduğunu kendisine yönelik herhangi, baskının olmadığını, psikolojik herhangi rahatsızlığının söz konusu olmadığını nişanlısı Taşkın G ile nikahla evlendiğini düğün yapmak ve yuva kurmak istediğini söylemişti.

Verdiği ifade sonrasında, nişanlısı Taşkın G, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilip cezaevinden çıktı. Cezaevibnden çıktıktan sonra düğün hazırlıklarına başlayan iki aile, Fethiye’ye bağlı Bozyer ve Gökben köylerinde Özge G ile Taşkın G, Fethiye’nin Esenköy köyünde düğün yaptı. Tecavüz iddiasının ardından hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam eden dammadın ve gelinin ailesi düğünde çok sevinçli görünüyordu.

Dolarların havada uçtuğu düğünde, gelin Özge G, "Bundan sonra mutluluk var ayrılık yok. Bu güne kadar yanlış anlaşılma oldu. Olayı çok büyüttüler. Araya bazıları girdi. Bu duruma düştük. Artık bundan sonra günler bizim için daha güzel olacak" dedi. Damat Taşkın G. ise "Yanlış anlaşılma oldu. Gazetecilerin ve ailelerin abartması oldu. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu.

Yaşanan tüm olaya rağmen evlenen çiftin tecavüz davasının devam ettiği öğrenildi.