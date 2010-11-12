T24- Fethiye'de tecavüze uğrayan H.'nin annesi Rosemary Hardy, kızının jinekolog muayenesine hekim olmayan erkeklerin girdiğini ve muayeneyi izlediklerini söyledi.





Taraf gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Çongar'ın telefonda görüştüğü Hardy, kızının jinekolog muayenesi sürerken hastane odasına 'tuhaf' 2 erkeğin girdiğini ve muayeneyi izlediklerini söyledi. Yasemin Çongar'ın Taraf gazetesinde yayımlanan "Tecavüz muayenesine seyirci aldılar"(11 Kasım 2010) başlıklı yazısı şöyle:



Rosemary Hardy “dünyalı” bir kadın. Hem mesleği gereği, soprano ya da oyuncu olarak katıldığı konser ve tiyatro turneleri ülkeden ülkeye sürüklüyor onu, hem de farklı kültürlere olan ilgisi nedeniyle, evinden ziyade evleri, memleketinden ziyade memleketleri var. Britanya doğumlu ama Macaristan, Fransa, İsveç, İsviçre ve Almanya’da yaşıyor, çalışıyor. Hardy’nin evlerinden biri de Türkiye’de; tatillerini Fethiye’de geçirmekten, Türkiye’yi “memleketlerinden biri” saymaktan memnun.



Turnedeki Hardy’ye dün telefonla ulaşıp konuştum. 22 yaşındaki kızı H’nin, 28 Temmuz 2010’da başına gelen o korkunç olaya rağmen, Fethiye’ye ve Türkiye’ye güçlü bir “aidiyet” hissi duyan bu kadının, tepkisini, vakar ve kararlılıkla, “içeriden” bir mücadeleye dönüştürme çabasına hayran kaldım.

“Soruşturmaya çok sevindim”



Hardy’nin kızı H, evde uyurken tanımadığı bir adamın tecavüzüne uğraması üzerine gittiği Fethiye Devlet Hastanesi’nde hekimlerin, sadece meslek ahlakına ve hasta haklarına değil, bizatihi insan onuruna aykırı muamelesine maruz kalmıştı. Hardy’nin Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Durukan’a yazdığı mektubun tam metnini, dün Taraf’ta Tuncer Köseoğlu’nun haberinde okudunuz.

Hardy’ye, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, haber üzerine harekete geçip soruşturma başlattığını söyleyince, “Buna çok sevindim,” dedi, “tecavüz uluslararası bir suç. Tecavüz kurbanlarına önyargılı bakış sadece Türkiye’nin sorunu değil. Ama böyle durumlarda tecavüze uğrayan kadını adeta ‘hatalı’ gören bu ilkel yaklaşımı aşmalıyız artık.”



“Uzman ekipler müdahale etmeli”



Hardy, Devlet Hastanesi’nin aksine, Fethiye Emniyeti’ndeki memurların, kızına ciddiyet ve şefkatle yaklaştıklarını, ellerinden geleni yaptıklarını da anlattı: “Onlardan sadece iyilik gördük, müteşekkiriz. Ama Emniyet’te işlemler çok uzun sürdü; inanılmaz bir bürokrasi vardı. Böyle saldırı durumları için uzman polis ve sağlık ekiplerinden oluşan bir acil müdahale gücü kurulamaz mı acaba?”



“Tuhaf adamlar gelip seyretmiş”





O temmuz gecesi H’yi muayene eden erkek doktorla, kadın jinekologun hoyratlığını, mektubunda kibar ama net ifadelerle anlatan Hardy, bana dün, “Kızımın yaşadığı büyük travmada hastanede olanların da payı var maalesef. Mektubumda yazmayı unuttuğum bir olay H’yi büsbütün yaraladı” deyip, telefonda bile kanımı donduran bir sahne tarif etti: “H. hastane odasında yatıyor; kadın jinekolog herhalde bulunamadığı için, ilk muayeneyi erkek bir doktor muayeneyi yapıyor. Tam o sırada, orada bir işi olmayan tuhaf adamlar giriyor içeri ve H’nın muaeyenesini seyrediyorlar.”



“Kim bunlar” diyebildim, “kaç kişiler?” Hardy, “Kim oldukları belli değil,” diye cevapladı, “galiba iki kişilermiş.”



“Tecavüzcünün eşkalini çizdi”







Hardy’nin eşi, geçenlerde Fethiye Emniyeti’ne gidip, tecavüz soruşturmasındaki son durumu sormuş: Sıfıra sıfır elde var sıfır. Oysa H. bir ressam ve olaydan sonra, tecavüzcünün eşkalini çok net ortaya koyan bir resim çizip polise vermiş. Rosemary Hardy ve H. birkaç kez karakola gidip zanlılarla yüzleşmişler, ancak hiçbiri H’ye saldıran kişi değilmiş. “Polis, o psikopatı Fethiye’nin barlarında aramakla bence hata yaptı. Saldırganın hala serbest olduğunu düşünmek korkunç” diyor Hardy ve, kızının başına gelen felaketin her boyutuyla üzerine gidilmesinin, yeni felaketleri önleyebileceğine, yeni kurbanları kurtarabileceğine inandığı için de yazıyor, konuşuyor; bu sistemi ve bu zihniyeti “içimizden biri” olarak sorguluyor.

Sağlık Bakanı tecavüze el koydu



Fethiye’de bir gece yarısı evinde tecavüze uğrayan 22 yaşındaki İngiliz H.H’nin muayene sırasında yaşadığı kötü muameleyi anlatan İngiliz annenin feryadını Sağlık Bakanı Recep Akdağ duydu. Fethiye Devlet Hastanesi’nde yaşanan tecavüz sonrası kötü muamelenin gazetemizde yayınlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ gazetemizi arayarak “Bizzat konuyla kendisinin ilgileneceğini” söyledi. Tecavüze uğrayan H. H ve anne Rosemary’nin iletişim numaralarını alan Bakan Akdağ, anne ve kızıyla yüz yüze görüşeceğini ifade etti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu Fethiye Devlet Hastanesi’nde inceleme yapılması için müfettişler görevlendirildi. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Durukan ise “Sağlık Bakanlığı’nın en üst mercileri tarafından hastanede konuya ilişkin tahkikat başlattıklarını” söyledi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ise bir gece yarısı eve girerek H.H’ye tecavüz eden saldırganı aramaya devam ediyor. H.H’nin verdiği eşkal bilgilerine ilişkin hazırlanan robot resimle saldırgan her yerde aranıyor.