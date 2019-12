Tecavüz mü halüsinasyon mu?

T24



KORKUNÇ İDDİALAR



'ELİMDEKİ PEÇETEYİ SIKARAK SABAHI ETTİM'



HASTABAKICILARI TEŞHİS ETTİ





'KONTROLE GİDİNCE TEKRAR GÖRDÜM, BAĞIRDIM KAÇTI'

Kadının, fotoğraflardan teşhis ettiği iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hastanenin güvenlik kameraları incelemeye alındı.Zonguldak, büyük bir hastanenin acil servisinde 40 yaşındaki bir hastaya tecavüz edildiği iddiasıyla çalkalanıyor. İddianın sahibi 63 yaşındaki H.K., hastanenin yoğun bakım servisine 22 Ağustos’ta mide ameliyatı sonrası kaldırıldığını söyleyerek, iki hastabakıcı tarafından kendisine ve serviste yatan başka bir kadına elle tacizde bulunulduğunu, daha sonra 40 yaşlarındaki bir kadına tecavüz edildiğini öne sürdü.Tecavüzü gördüğünü iddia eden H.K., ‘uyuma numarası’ yaptığını söyledi. H.K., bir dilekçeyle Zonguldak Valiliği’ne şikâyet başvurusunda bulundu. İddiaları ihbar kabul eden Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız harekete geçti. Vali Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Öner Güner, İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ve şikâyet dilekçesinde adı geçen hastanenin bağlı olduğu eğitim kurumunun üst düzey yöneticine talimat vererek, iddiaların derhal incelenmesini istedi. Ayrıca soruşturma başlatan Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı, hastanenin güvenlik kameralarına el koydu ve söz konusu tarihlerdeki görüntüler kare kare incelemeye alındı.H.K., taciz ve tecavüz iddialarının yaşandığı geceyi şöyle anlattı: “Gece 02.00 sıralarıydı. İki hastabakıcı, ‘Kameralar çekmiyor, bizi kimse göremez’ dedikten sonra yoğun bakım servisindeki ışıkları kapattılar, bir müzik açtılar. Olay anında hemşire yoktu. Sadece ikisi vardı. Yanıma gelerek cinsel organımı ellediler. ‘Bu çok zayıf’ dedikten sonra yanımdan ayrıldılar.Uyuyor numarası yaptım, korkudan gözlerimi açamadım. Benim dışımdaki tüm hastaların bilinci kapalıydı. Benden sonra başka bir kadın hastanın yanına giderek ona da tacizde bulundular.Onun için de ‘Bu çok yaşlı’ dediler. Son olarak 40 yaşlarındaki bir kadının yanına gidip önce taciz, sonra da tecavüz ettiler. Biri tecavüz ederken, diğeri hastaların uyanık olup olmadığını dürterek kontrol ediyordu. Elimdeki peçeteyi sıkarak sabahı ettim. Uyuyamadım.”H.K.’nın, suçladığı iki hastabakıcıyı fotoğraflarından teşhis ettiği ve bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Hastabakıcıların hastanede ve ev adreslerinde bulunamadığı, cep telefonlarının da kapalı olduğu belirtildi. Bu arada tecavüze uğradığı öne sürülen ve kimliği gizli tutulan 40 yaşlarındaki kadının ölüp ölmediği konusunda bilgi verilmiyor.Hastaneye önceki gün kontrol için geliniyle birlikte gittiğinde, tecavüz suçlamasında bulunduğu hastabakıcılardan biriyle karşılaştığını öne süren H. K., şunları söyledi: “Tekerlekli sandalyede bir hasta taşıyordu. Onu görünce, ‘Bu adam tecavüzcü’ diye bağırdım. Hemen oradan uzaklaştı.”

Akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyen H.K., bugüne kadar psikolojik bir sorun yaşamadığını, olay gecesi de bilincinin yerinde olduğunu savundu. “Aylardır vicdan azabı çekiyorum” diyen H.K. sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu olayı kimseye anlatamadım. Yatalak olduğum için mahkemeye gidemedim. Yakın çevremle paylaştım. Korktuğum için savcılığa gidemedim. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Devlet beni korursa mahkemede her şeyi anlatırım.”





VALİ: İDDİALAR ÇOK CİDDİ



Zonguldak Valisi Ayyıldız, kentteki bir hastanenin yoğun bakımında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı.



Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, kentteki bir hastanenin yoğun bakımında yaşandığı iddia edilen tecavüz olayıyla ilgili "Kadının halüsinasyon görmüş olması da bir ihtimal. Olayı sonuna kadar araştıracağız" dedi.



Vali Ayyıldız, söz konusu iddianın hassas olduğunu ve gerekli mercilerce incelemenin sürdürüldüğünü söyledi. Tecavüz olayının olup olmadığının kesinlik kazanmadığını ifade eden Ayyıldız, şöyle kaydetti:



"63 yaşındaki Havva K'nın iddiasıyla ilgili inceleme başlattık. Çok vahim bir olay. İddialar da çok ciddi. Olay İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca incelenmeye başlandı. İddiayı ortaya atan Havva K, o gün ameliyat olmuş ve yoğun bakımda kalan bir hastaymış. Kendisi olayı gördüğünü iddia ediyor. Bize yapılan müracaat üzerine inceleme başlattık. Olay doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kadının halüsinasyon görmüş olması da bir ihtimal. Olayı sonuna kadar araştıracağız."





'O HASTANEDE 3 KOLDAN ARAŞTIRMA BAŞLATTIK'



Hastanenin bağlı olduğu eğitim kurumunun üst düzey yetkilisi, olayın kendisine intikal ettiği andan itibaren 3 ayrı koldan araştırma başlattıkları belirtti. Aynı yetkili şöyle konuştu: “İdari soruşturma başlattık. Olay gecesinin kamera görüntülerini inceletiyoruz. İddialar doğruysa sonuna kadar takip edeceğiz. Kim hatalıysa bedelini ödeyecektir. Böyle bir olayda hata yapanı bu hastanede barındırmam. Ama, önemli olan binlerce insanın sağlık hizmeti aldığı bir kurumun lekelenmemesi. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerekir” dedi.





VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİ



Kentin 500’ün üzerinde yatak kapasitesi bulunan ve her türlü ileri tetkik ve tedavinin yapılabildiği hastanesi, şimdi o şok iddiayla çalkalanıyor.



H.K. adlı hasta, Zonguldak Valiliği’ne şikâyet dilekçesi verdikten sonra, polis eşliğinde emniyete ifade vermeye götürüldü.