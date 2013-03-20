Tecavüz korkusuyla balkondan atladı

Hindistan’da tatil yapan İngiliz bir kadın turist, oteldeki odasına zorla girilmek istendiğini düşünerek balkondan atladı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, ancak bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da Tac Mahal'in bulunduğu Agra şehrinde tatil yapan kadın, otel sahibinin ve bir güvenlik görevlisinin sabaha karşı saat 04:00'te odasına girmeye çalışması üzerine korkuya kapıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, İngiliz kadının daha önce otel sahibinin ısrarlı masaj tekliflerini reddetti, ancak otel sahibinin daha sonra yanına birini daha alarak anahtarla turistin kaldığı odanın kapısını açmaya teşebbüs etti.

Bunun üzerine korkuya kapılan kadın birinci kattaki balkonundan aşağı atlarken, söz konusu iki kişi gözaltına alındı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber egöre, geçen hafta eşiyle birlikte Hindistan'da bisiklet turunda olan İsviçreli bir kadın turistin de, eşinin gözlerinin önünde tecavüze uğraması gözlerin yeniden Hindistan'a çevrilmesine neden olmuştu. Olayla ilgili olarak 6 zanlı gözaltına alınmıştı.



Hindistan'da yasal değişiklik



Bu arada Hindistan'da artan cinsel şiddet vakaları ve toplumda büyüyen tepki üzerine, ceza yasasında toplu tecavüzün 20 yıl ila müebbet arasında değişen oranlarda cezalandırılmasını öngören bazı değişiklikler yapıldı. Meclisin alt kanadında onaylanan değişikliklerin yürürlüğe girmesi için meclisin üst kanadının da onayını alması gerekiyor. Tecavüz şimdiye kadar Hindistan'da 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Ancak 23 yaşındaki Hintli bir öğrencinin toplu tecavüz sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede bu konuda geniş kapsamlı bir tartışma başlatmıştı.