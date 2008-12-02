Tecavüz iddiasına görevden uzaklaştırma

Sakarya Üniversitesi'nde geçen şubat ayında bir üniversite öğrencisine tecavüz girişimiyle ilgili suçlanan ögretim görevlisi A.D. ile şoför E.D. YÖK kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

Tebligatı alan öğretim görevlisi Demir, “YÖK, dava sonuçlanmadan karar verdi. İdari yargıya gideceğim” dedi.



Öğretim görevlisi A.D. ve Meslek Yüksekokulu'nda şoför olarak çalışan 1 çocuk babası E.D., Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi ve engelliler derneğinde gönüllü olarak çalışan 20 yaşındaki S.T. ile birlikte pikniğe gittikten sonra iddiaya göre birlikte içki içtiler. Şoför, E.D.'nin daha sonra öğrenciyi evine götürürek tecavüze kalkıştığı öne sürüldü. S.T. direnerek kurtulurken, gittiği polis karakolunda öğretim görevlisinden, hem şoförden şikayetçi oldu. Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada şoför E.D. tutuklandı, 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak kaydıyla tahliye edildi.

Ceza davası sürerken Sakarya Üniversitesi yaptığı açıklamada suçlanan ögretim görevlisi ve şöförün YöK kararıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Rektörlüğün açıklamasında, şöyle denildi:



“Rektörlüğümüzce idari soruşturma açılan öğretim görevlisi A.D. ve şoför E.D.'ye Yükseköğretim Kurulu Yüksek (YÖK) Disiplin Kurulu'nun 23.10.2008 ve 05.11.2008 toplantılarında alınan karar gereğince ‘Kamu Görevinden çıkarma' cezası verilmiştir.”



Öğretim görevlisi A.D., “Kesinleşmiş mahkeme kararı yok. Bu olayın komplo olduğuna dair açmış olduğum davayla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı var. Bu karara rağmen hakkımızda açılan dava sürerken YÖK'ün dava kesinleşmeden böyle bir karar almasını mahkemeye taşıyacağım” diyerek itiraz edeceğini söyledi.





