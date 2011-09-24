Tecavüz iddiası mahkemelik yaptı

T24 - TÜRK asıllı Almanya vatandaşı 33 yaşındaki kostümcü N.G., 10 gün çalıştığı film yapım şirketinin muhasebecisi 30 yaşındaki P.O.’nun dövdükten sonra tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. P.O.’nun elinden kaçarak polis merkezine sığınan N.G.’ye dövüldüğüne ve tecavüze uğradığına dair 7 ayrı rapor verildi.



Milliyet gazatesinde yer alan haberde, Almanya’ da oyunculuk ve kostüm eğitimi alan N.G. iki ay önce bazı projelere katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Anne ve babası Türk olan N.G. bazı dizi ve filmlerde kadın oyuncuların kostümlerini hazırladı. Almanya vatandaşı olan ve İstanbul’da arkadaşlarının yanında kalan N.G., iş çevresinin önerisi ile Okmeydanı’nda bir yapım ve reklam şirketinde 10 gün çalıştı. Ödemelerin düzensiz olduğunu görünce işi bıraktığını belirten P.O. şunları yaşadığını ileri sürdü:

Şirket muhasebecisi 30 yaşındaki P.O. önceki akşam telefonla kostümcü kadını aradı. P.O., bir iş görüşmesi yapmak ve şirkette kalan bin 100 lira alacağını ödemek için N.G.’yi Beyoğlu’na çağırdı. N.G., parasını almak için teklifi kabul etti. P.O.’nun teklifi ile N.G.bir restoranda yemek yiyip, bira içti. Daha sonra P.O. ödemeyi işyerinde yapacağı bahanesi ile N.G.’yi gece yarısı Okmeydanı’ndaki şirket binasına götürdü. P.O., bina kapısını gece bekçisine açtırdı. P.O. ile N.G., 6’ıncı kattaki şirket merkezine çıktı.

Burada P.O., 33 yaşındaki N.G.’ye iddiaya göre cinsel ilişki teklif etti. Kabul etmeyince, tekme tokat döverek zorla cinsel ilişkiye girdi. Binadan saat 03.00 sıralarında çıkan P.O. yanındaki N.G.’yi annesine götüreceğini söyleyerek taksi durdurdu. Bu sırada, başka bir taksiyi durdurmayı başaran N.G. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

N.G., İstanbul Adli Tıp Kurumu ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. N.G.’ye dövüldüğüne ve tecavüze uğradığına dair 7 ayrı rapor verildi.

Aldığı darbelerle, yüzü gözü şişen, morluklar içerisinde kalan N.G.’nin şikayeti üzerine, P.O. sabah geldiği işyerinin kapısında, polis tarafından gözlem altına alındı. İfadesinde tecavüzü kabul etmeyen P.O. oral seks yaptıklarını öne sürdü. Tecavüz ve darp ile suçlanan P.O. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.NöbetçiSulh Ceza Mahkemesine çıkarılan P.O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







