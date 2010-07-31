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Dünya

Tecavüz hikayesi Obamayı da etkiledi

ABD Başkanı, Kabile Kanunu’nu imzalamadan önce tecavüze uğrayan bir Kızılderili kadının hikâyesini dinledi, gözyaşlarını zor tuttu

31 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD Başkanı, Kabile Kanunu’nu imzalamadan önce tecavüze uğrayan bir Kızılderili kadının hikâyesini dinledi, gözyaşlarını zor tuttu
 

ABD Başkanı Barack Obama, Kızılderili kabilelerin şefleri eşliğinde, yerli halklara kendi bölgelerinde suçlarla mücadelede daha fazla yetki veren “Kabile Kanunu ve Düzeni” yasasını imzaladı. Obama, “Bütün Amerikalıların cemaatleri içinde kendilerini güvende hissetme hakkı vardır” diye konuştu.

Yasayı imzalamadan önce Rosebud Sioux kabilesinden bir kadının tecavüz hikâyesini üzüntüyle dinleyen Obama daha sonra kadına sarılarak onu teselli etti.


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