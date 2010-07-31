Tecavüz hikayesi Obamayı da etkiledi

T24- ABD Başkanı, Kabile Kanunu’nu imzalamadan önce tecavüze uğrayan bir Kızılderili kadının hikâyesini dinledi, gözyaşlarını zor tuttu





ABD Başkanı Barack Obama, Kızılderili kabilelerin şefleri eşliğinde, yerli halklara kendi bölgelerinde suçlarla mücadelede daha fazla yetki veren “Kabile Kanunu ve Düzeni” yasasını imzaladı. Obama, “Bütün Amerikalıların cemaatleri içinde kendilerini güvende hissetme hakkı vardır” diye konuştu.

Yasayı imzalamadan önce Rosebud Sioux kabilesinden bir kadının tecavüz hikâyesini üzüntüyle dinleyen Obama daha sonra kadına sarılarak onu teselli etti.





