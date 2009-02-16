Tecavüz ettiler, serbest kaldılar

Olay tarihinde yaşının 17 olduğu belirlenen ve şikayetçi olmayan mağdurun tecavüzcüleri serbest bırakıldı.



Adana’da nüfus cüzdanında 11 yaşında görünen, 13 kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen ve tecavüz sonrası bir kız bebek dünyaya getiren B.O.'nun gerçek yaşının olay tarihinde 17 olduğunun belirlenmesi ve şikayetçi olmaması, tecavüzcüleri ceza almaktan kurtardı. 2 sanık beraat ederken, 11 kişi hakkındaki dava düştü.



Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sarıhamzalı Köyü, 2004'te köylü 13 gencin B.O.'ya tecavüzüyle sarsıldı. Tutuklanan 13 kişi, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde `15 yaşından küçük mağdureyi alıkoymak, ırza tasaddide bulunmak ve ırza geçmek' suçlarından 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanırken B.O.'nun dünyaya getirdiği şu an 3.5 yaşında olan kızı N., Çocuk Yuvası'nda devlet korumasına alındı. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca yapılan DNA testi sonunda sanıklardan 25 yaşındaki Kasım Çağlayan'ın bebeğin babası olduğu saptandı. Evli olan Çağlayan, B.O. ile evleneceğine söz verince diğer tecavüz zanlılarıyla birlikte tahliye edildi. B.O. ile evlenip hapis cezası almaktan kurtulabilmek için de eşinden boşandı. Bu arada, B.O.'nun yapılan kemik incelemesinde tecavüze uğradığı tarihte 17 yaşında olduğu belirlendi.



‘Evleneceği için birlikte oldum’



Çağlayan'ın evlilik sözü ve B.O.'nun yaşının olay tarihinde 15'ten büyük olması nedeniyle mağdur kız ve babası 57 yaşındaki A.O., sanıklardan şikayetçi olmadı. B.O. verdiği ifadesinde 13 kişinin kendisine nasıl tecavüz ettiğini şöyle anlatmıştı:



“Kardeşimi okula götürürken Sait Ayvaz önüme çıkıp beni sevdiğini evlenmek istediğini söyledi. Kendisine inandım. Beni mısır tarlasına götürüp ırzıma geçti. Daha sonra arkadaşı Serkan Tozkoparan'a söylemiş. Düğünde Serkan, beni el işaretiyle yanına çağırdı. Bir şey söyleyecek diye kendisini takip ettim. Mısır tarlasında `Sait ile ilişkiye girmişsin. Benimle de gireceksin yoksa ailene söyler seni rezil ederim' diyerek beni tehdit etti. Ben de korkumdan ilişkiye girdim. Serkan da ilişkiye girdiğimizi diğer arkadaşlarına söylemiş. Onlar da durumu aileme söyleyeceklerini belirterek benimle cinsel ilişkiye girdi. Karnımın şiştiğini gören Kasım Çağlayan `Hamile misin?' dedi. Hamile olduğumu söyleyince doktora götürdü. Doktor 2 hafta sonra doğuracağımı söyleyince Kasım beni tekrar köye götürdü.''



‘Parayla ilişkiye girdik’



Sanıklar Kasım Çağlayan ile 25 yaşındaki Sait Ayvaz, 20 yaşındaki Recep Menteş, 20 yaşındaki Hüseyin Demirbağ, 19 yaşındaki Serkan Tozkoparan, akrabaları aynı yaştaki Mehmet Ali Tozkoparan, 21 yaşındaki Ramazan Tozkoparan, 21 yaşındaki Mahmut Balkaya, 21 yaşındaki Tahir Dalçek, aynı yaştaki Musa Acar ve 24 yaşındaki Adem Akgönül, 19 yaşındaki Mehmet Çağlayan, aynı yaştaki akrabası Mahmut Çağlayan, savunmalarında B.O. ile para karşılığı ilişkiye girip seviştiklerini iddia etti. Bebeğin babası olduğu belirlenen Kasım Çağlayan ise, B.O. ile ilişkiye girdiğini itiraf edip, genç kız ile çocuğunun babası olduğu için evlenmek istediğini, bu yüzden eşinden boşandığını belirtti. Boşanma belgelerini mahkemeye sunan Çağlayan, “Tecavüzle suçlanmaktan değil, çocuğumun annesi olduğu için B. ile evlenmek istiyorum'' diyerek beraatını istedi.



B.O. Kayıp



Dava sürerken, B.O. 2006'da aniden ortadan kayboldu. Baba A.O., kızının bulunması için jandarmaya başvururken, ``Kızım çöp dökmek için dışarı çıkmış. Kendisinden bir daha haber alamadık. Başındaki yazma kapının önüne düşmüş. Kimliğini bile almamış. Kızım kaçmış ya da kaçırılmış olabilir. Biz kaçırılmasından şüphe ediyoruz. Kızım, Kasım ile evlenecekti. B.O.'nun birden kaybolması bizi endişelendiriyor'' dedi. Bazı sanıklar ise mahkemede, B.O.'nun başka bir erkekle kaçtığı iddiasında bulundu.



Sanıklar ceza almadı



Yaklaşık 5 yıldır süren dava karara bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Tahir Dalçek ve Musa Acar ile diğer sanıkların avukatlarının katıldığı karar duruşmasında avukatlar, ``Şu anda B.O. ortada yok. Yaşı olay tarihinde 17 olarak belirlendi. Şikayetçi de değiller'' diyerek davanın düşürülmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayvaz ve Menteş hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Sanıklar Demirbağ, Serkan Tozkoparan, Mehmet Ali Tozkoparan, Ramazan Tozkoparan, Balkaya, Dalçek, Acar, Akgönül, Kasım Çağlayan, Mehmet Çağlayan ve Mahmut Çağlayan hakkındaki ‘cinsel istismar' davası şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düşürüldü. Bu 11 sanık `mağdureyi alı koyma' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığı için beraat etti.



Mahkeme ayrıca, B.O.'nun doğum tarihinin 3 Şubat 1988 olarak düzeltilmesine de karar verdi. Kayıp olan B.O.'nun bulunması için de çalışmalar sürüyor.

