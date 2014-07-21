Tecavüz davasında 'rızası var' denildi, 6 ay ceza verildi

Diyarbakır'da evden kaçan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 22 yaşındaki sanığa, ’Kızın rızası vardı’ gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi.

2013 yılının Mart ayında evden kaçan 16 yaşındaki Ş.B., annesinin uzun süren aramaları sonucu bulundu. Annesine başından geçenleri anlatan Ş.B., dövme yaptırdığı kişinin kendisini evine götürerek tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine anne N.K., kızıyla aynı polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli S.K., polise verdiği ifadede genç kızın kendi isteğiyle evine geldiğini ve rızasıyla ilişkiye girdiklerini söyledi. Şüpheli S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli S.K.’nın ’Çocuğun Nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Suç vasfı değişti, tahliye edildi

İddianamenin kabulünün ardından S.K.’nın yargılanması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yargılama sırasında sanık S.K. tutuklulukta geçirdiği süre gözönüne alınarak mahkemece tahliye edildi. Davanın son duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mağdur Ş.B.’nin rızası dahilinde sanığın evine gittiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, sanığın ’15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkiye girmek’ suçundan cezalandırılmasını, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık S.K.’yı, ’15 yaşını bitirmiş çocukla rızası ile cinsel ilişkide bulunmak’ suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.