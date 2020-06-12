"Tecavüz bir ulusal kriz oldu"; Nijerya'da valiler tecavüz ve kadına şiddet vakalarının ardından olağanüstü hâl ilan etti

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Nijerya'da eyalet valileri son olarak bir kadının cinsel saldırıya uğraması ve ülkede son zamanlarda kadına şiddet vakalarının artması üzerine olağanüstü hâl ilan etti.

CNN'de yer alan habere göre, Nijeryalı Valiler Forumu (NGF) 36 eyaletteki yetkililere seslenerek cinsel suçlular kaydı oluşturmalarını ve tecavüz ve kadın ve çocuğa şiddeti cezalandırmak üzere iki federal yasa tasarısına imza atmalarını istedi.

NGF, aynı zamanda ülkedeki polislerin cinsel saldırı ve kadına şiddet vakalarıyla mücadele etmek için attıkları adımlarla ilgili olarak valiliklere düzenli olarak bilgi vermelerini istedi.