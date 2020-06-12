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Dünya

"Tecavüz bir ulusal kriz oldu"; Nijerya'da valiler tecavüz ve kadına şiddet vakalarının ardından olağanüstü hâl ilan etti

12 Haziran 2020 15:20

T24 Dış Haberler

Nijerya'da eyalet valileri son olarak bir kadının cinsel saldırıya uğraması ve ülkede son zamanlarda kadına şiddet vakalarının artması üzerine olağanüstü hâl ilan etti. 

CNN'de yer alan habere göre, Nijeryalı Valiler Forumu (NGF) 36 eyaletteki yetkililere seslenerek cinsel suçlular kaydı oluşturmalarını ve tecavüz ve kadın ve çocuğa şiddeti cezalandırmak üzere iki federal yasa tasarısına imza atmalarını istedi. 

NGF, aynı zamanda ülkedeki polislerin cinsel saldırı ve kadına şiddet vakalarıyla mücadele etmek için attıkları adımlarla ilgili olarak valiliklere düzenli olarak bilgi vermelerini istedi.

NGF'nin aldığı karar geçen haftalarda iki kadın öğrencinin cinsel saldırıya uğraması ve son zamanlarda ülkede kadına şiddet vakalarının giderek artmasının ardından geldi. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Uwaile Vera Omozuwa, tecavüze uğradıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. 
 
Yaşanan son olayların da ardından Nijerya'da pek insan sokağa çıkarak kadına şiddete tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü, hükûmetten tecavüzün "ulusal kriz" ilan edilmesini talep etti. 
 
UNICEF'in 2014 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Nijerya'da 18 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 25'i cinsel saldırıya maruz kalıyor. 
 
 

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