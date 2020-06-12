"Tecavüz bir ulusal kriz oldu"; Nijerya'da valiler tecavüz ve kadına şiddet vakalarının ardından olağanüstü hâl ilan etti

NGF'nin aldığı karar geçen haftalarda iki kadın öğrencinin cinsel saldırıya uğraması ve son zamanlarda ülkede kadına şiddet vakalarının giderek artmasının ardından geldi. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Uwaile Vera Omozuwa, tecavüze uğradıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Yaşanan son olayların da ardından Nijerya'da pek insan sokağa çıkarak kadına şiddete tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü, hükûmetten tecavüzün "ulusal kriz" ilan edilmesini talep etti.
UNICEF'in 2014 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Nijerya'da 18 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 25'i cinsel saldırıya maruz kalıyor.