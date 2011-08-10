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Dünya

Tebeşir devrinin en büyük kuşu

Kazakistan'da, tebeşir devrinde yaşamış, bilinen en büyük kuşa ait çene fosili bulundu...

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kazakistan'da, tebeşir devrinde yaşamış, bilinen en büyük kuşa ait çene fosili bulundu. Uluslararası bir araştırma ekibinin Biology Letters dergisinde yayımlanan makalesine göre, Kazakistan'ın güneyinde bulunan fosilleşmiş kemikler, yaklaşık 83 milyon yıl önce yaşamış, bilimsel adı "Samrukia nessovi" olan dev bir kuşa ait. 

Bilim adamları, kanat aralığı dört metrenin üzerinde tahmin edilen Samrukia'nın bir deve kuşu kadar büyük olabileceğini düşünüyor. Bugüne kadar tebeşir devrinde yaşamış kuşların en fazla karga büyüklüğünde olduğu biliniyordu.  

Bilim adamları, tek istisnayı, Fransa'nın güneyinde 1995'de bulunan, tavus kuşu büyüklüğündeki hayvana ait kemiklerin oluşturabileceğini ancak bu fosilin bir kuşa ait olduğunun kanıtlanamadığını belirtti. 

Samrukia'nın, o dönemdeki kuşların farklı büyüklüklerde olduğunu gösterdiğini kaydeden bilim adamları, hayvanın, modern kuşlara da benzemediğini bildirdi. 

Eldeki veriler doğrultusunda Samrukia'nın uçup uçamadığı henüz bilinmiyor. Ancak daha çok yürüyerek hareket ettiği varsayımıyla kuşun en az 50 kilogram ağırlığında ve 2-3 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.


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