"Tebdil-i kıyafet gezen emniyet müdürü trafik polisine rüşvet teklif etti, polis müdürün yakasına yapıştı!"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, büyük bir ilde ehliyet ve ruhsatsız bir şekilde beyaz torosla gezen emniyet müdürünün, kendisini durduran trafik polisine 100 lira rüşvet teklif ettiğini yazdı. Saygı Öztürk, yaşananları "Polis 'sen bana nasıl rüşvet teklif edersin' diye bağırdı, o sinirle Emniyet müdürünün yakasına yapıştı. Başka bir sivil araçla müdürü takip eden korumaları, 'Sen nasıl bizim müdürümüzün yakasına yapışırsın' diye onlar da trafik polisinin yakasına yapıştı" diyerek aktardı. Saygı Öztürk, "Direksiyondakinin emniyet müdürü olduğunu öğrenen Trafik polisi, 'bana rüşvet verip memuriyetimi bitirecektiniz' deyip müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak araya girenler, memurun şikayet dilekçesini geri almasını sağladı" dedi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'nün bugünkü (8 Mayıs 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Büyük bir ilimizin emniyet müdürü sivil araca binip denetim yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Karaaslan da, çalıntı otomobille dolaşmış, kimse de kendisini çevirmemişti.

Bu kez, yaşanan olay daha ilginç. Beyaz renkli Toros marka bir otomobile binen emniyet müdürü, bir ilçenin girişinde trafik polisi tarafından durduruldu. “Ehliyet-ruhsat” sorulunca emniyet müdürü bunların olmadığını söyledi. Trafik polisine işlem yapmaması için 100 lira vermek istedi.

Polis “sen bana nasıl rüşvet teklif edersin” diye bağırdı, o sinirle Emniyet müdürünün yakasına yapıştı. Başka bir sivil araçla müdürü takip eden korumaları, “Sen nasıl bizim müdürümüzün yakasına yapışırsın” diye onlar da trafik polisinin yakasına yapıştı.

Direksiyondakinin emniyet müdürü olduğunu öğrenen Trafik polisi, “bana rüşvet verip memuriyetimi bitirecektiniz” deyip müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak araya girenler, memurun şikayet dilekçesini geri almasını sağladı.

Şimdi bu olay Emniyet mensuplarının dilinde. Müdürün, memuruna rüşvet vermek istemesini de ayıplıyorlar.