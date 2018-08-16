TEB Genel Müdürü: Başladığımız yerlere geri dönmeye başladık, bunun arkası da gelecektir

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, piyasadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leblebici, "Merkez Bankası ve kurumların aldığı önlemlerle sistem çalışmaya başladı ve doğru fiyat ortaya çıktı. Başladığımız yerlere geri dönmeye başladık, bunun arkası da gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

Bloomberg HT’ye konuşan Leblebici, Türkiye'nin son dalgalanmaların ardından bir 'kural seti' uygulayarak piyasa mekanizmasını çalışır hale getirdiğinin altını çizdi.

“Problem yok"

Oluşan kur seviyesinin ekonomik sebeplerle açıklanmasının mümkün olmadığını söyleyen Leblebici şu değerlendirmeyi yaptı:

"Evet bir takım yapısal sorunlarımız var ama kuvvetli olduğumuz yerler de var. Bunu kriz diye adlandıramayız, bu son dalgalanmanın önceki krizlerle pek alakası yok. Çünkü Türkiye'nin borç yapısı sağlam, borç çevirme kapasitesi sağlam. Yani temel göstergelerimizde problem yok, yaşadığımzı spekülatif atak ve fiyatların bu atakla anormal seviyelere gitmesi" şeklinde değerlendirme yaptı.