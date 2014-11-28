Teamül değişti, YAŞ bildirisi Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklandı

Gülen cemaatinin, son Milli Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun da onayıyla Milli Güven Siyaset Belgesi’ne (MGSB) “legal görünümlü illegal yapılar” tanımlamasıyla “iç tehdit” olarak girmesinin ardından toplanan Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) beklentinin aksine herhangi bir ihraç kararı alınmadı. Askeri kaynaklar, bu tür iddialar ile disiplinsizlik dosyalarının Yüksek Disiplin Kurulları’nda (YDK) ele alındığını ve bu yıl içinde 10’a yakın subay ve astsubay hakkında ayırma işlemi gerçekleştiğini kaydetti. 7 saat süren YAŞ’ın sonunda, geçmiş yıllardaki teammüllerin aksine bildirinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması dikkat çekti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında ilk kez toplanan YAŞ, planlanandan 2.5 saat daha uzun sürdü. Cumhuriyet gazetesinden Barkın Şık’ın haberine göre, Davutoğlu’nun 7 saat kaldığı Genelkurmay Karargahı’nda YAŞ toplantısı Anıtkabir ziyareti ile başladı. Davutoğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından geçtiği, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Davutoğlu, deftere şunları kaydetti:

Peşmergeyi işaret etti

“Türkiye’nin küresel bir güç olarak hakettiği düzeye erişmesi için bölgesinde adalet, huzur, barış ve istikrar adası olarak demokrasimizi daha muhkem hale getiriyor, ekonomimizi güçlendiriyoruz. Evrensel insani sorumluluklarımız gereği bölgemizde çatışmaların ve savaşların son bulması dost ve kardeş halkların barış içinde yaşaması için bütün gücümüzle ihtiyaç duyan herkesin elinden tutmaya, birikim ve tecrübemizi paylaşmaya azami özen gösteriyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de ülkemizin ve bölgemizin güvenliğiyle barış ve istikrarın güvencesi olmaya devam ediyor. Bu şuurla yürüttüğümüz Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Davutoğlu’nun, TSK’nin Peşmergeye askeri eğitim verilmeye başlanmasının ardından, “İhtiyaç duyan herkesin elinden tutmaya, birikim ve tecrübemizi paylaşmaya azami özen gösteriyoruz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Başbakan Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anıtkabir’den aynı araçla Genelkurmay Karargahı’na geçti. Edinilen bilgilere göre toplantıda, “Askeri Politik Durum Değerlendirmesi” kapsamında bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Çözüm Süreci’ne paralel olarak iç güvenlikte yaşanan gelişmeler ve buna bağlı sıkıntılar hakkında da Davutoğlu’na bilgi verildi.

Önce Erdoğan’ı sunuldu

Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı ise TSK’nin modernizasyon projeleri konusunda bir sunum yaptı. Personel ihtiyaçlarının da bu sunum sırasında Davutoğlu’nun dikkatine sunulduğu kaydedildi. Toplantıda, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi. Şuradan sonra yapılan basın açıklamasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisine sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanması dikkat çekti.

Erdoğan, şura üyeleri onuruna Ak-Saray’da bir akşam yemeği verdi. YAŞ açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

“Toplantıda, TSK’nin ana program ve hedefleri, TSK’nin harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi, teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerinin desteklenmesi durum değerlendirmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığının yeteneklerinin geliştirilmesi, personel, eğitim ve lojistik konuları görüşülmüştür.”