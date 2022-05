TDP Genel Başkanı Sarıgül: Her şeye her gün zam geliyorsa, sorumlusu AK Parti’dir

“Dünyanın barışa ihtiyacı var. Ukrayna işgal ediliyor, şehirleri bombalanıyor, çocuklar ölüyor. Bir ülke mahvoluyor. Yaşanan bu savaş Avrupa'nın çirkin yüzünü, gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Savaştan kaçan Suriyelilere, kapılarını kapatan, onları ölüme iten, sandallarını batıran Avrupa, Ukraynalıları sıcak içecekler, sandviçler ve güler yüzle karşılıyor.

Savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açmak insanlıktır. Savaştan kaçanları ten rengiyle, göz rengiyle ayırmak ayrımcılıktır. Ben buna isyan ediyorum. Benim vicdanım bunu kaldırmıyor.”

"Ülkeyi yönetenler, dünyada da fiyatlar artıyor diyorlar; bunların hepsi palavra"

“AK Partinin yaptığı yanlışların ceremesini çekmeye ne yazık ki devam ediyoruz” diyen Sarıgül, “Yoksulluk var. Çiftçi para kazanamıyor, esnaf siftah yapmadan eve gidiyor, iş yerleri kapanıyor. Ekmek, başta olmak üzere her şeye her gün zam geliyor. Elektrik faturaları can yakıyor. Ülkeyi yönetenler, dünyada da fiyatlar artıyor diyorlar. Bunların hepsi palavra hepsi yalan.

Bu hayat pahalılığının, bu yüksek faturaların nedeni, AK Partinin üretimi ithalata tercih eden yanlış politikaları. Giden tarım bakanı, “paramız var ki ithal ediyoruz” dedi. Ben o zaman da söyledim: “Dünyanın bin türlü hali var. Paramız olsa bile ithal edemeyeceğiniz zamanlar olur” dedim. İthalatçı bakan gitti. Yeni bakan üretime önem verir diye umut ettik. Ama o da üretimi Afrika'da arıyor” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın bakan, çiftçiye akıl vermeyin, para verin"

“Iğdır ovasını suyla buluştur, Iğdırlıya ucuz gübre ver, mazot ver, ilaç ver, yem ver. Borçlarından kurtar. Kanada, Rus, Brezilya, Amerika çiftçisini de il, benim I dırlı çiftçimi, besicimi destekle.

Destekle ki bolluk olsun, bereket olsun, ucuzluk olsun, destekle ki Iğdırlı para kazansın, Türkiye doysun, dünyayı doyursun. Yeni bakan çiftçiler, mazot, gübre, ilaç fiyatlarından endişe etmesin diyor. Sayın bakan, çiftçiye akıl vermeyin, para verin."

"Hacı yolu bekler gibi ayçiçek yağı gemisi beklemek istemiyorsak yapmamız gereken üretmektir"

"Hacı yolu bekler gibi ayçiçek yağı gemisi, beklemek istemiyorsak yapmamız gereken üretmek, üretmek, üretmektir. Yapmamız gereken, Türkiye'yi kendine yeter hale getirmektir. Bunları AK Parti yapamaz. Yapabilecek olsalar 20 yıldır yaparlardı.

AK Parti, artık Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez. Çözebilselerdi 20 yıldır çözerlerdi. Elektrik faturaları canları yakıyorsa sorumlusu AK Partidir.5 litrelik ayçicek yağı 200, mutfak tüpü 300, bir çuval un 500 lira olmuşsa, sorumlusu AK Parti’dir. Yoksulluk varsa, işsizlik varsa her şeye, her gün zam geliyorsa, sorumlusu AK Parti’dir.”