TDK'dan 'vazalak' açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 21 Ocak'taki yazısında, "Türk Dil Kurumu, “vazalak” sözcüğünü ayrıca 'Alevi' sözcüğüyle birlikte zikretmeyi de ihmal etmemiş.Alevi vatandaşlarımıza açıkça hakaret eden TDK’ya buradan sesleniyorum.Sensin vazalak" ifadelerine Türk Dil Kurumu'ndan açıklama geldi.

Açıklamayı bugünkü köşesinde yayımlayan Hakan, kurumun, “Derleme Sözlüğü' yoluyla 'Büyük Türkçe Sözlük' ağına giren 'vazalak' sözü, 'Büyük Türkçe Sözlük' ağında iki ayrı madde halinde yer almakta. İkinci madde olarak yer alan 'vazalak' sözünün altında ise üç anlam bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan 'Alevi' anlamı Niğde, ikinci olarak kaydedilen 'Müslüman olmayıp öyle görünen' anlamı Adana, üçüncü olarak kaydedilen “oruç yiyen” anlamı ise Tokat illerinden derlenmiştir.Yapılan yorumlarda ve haberlerde 'sözcülük ilkeleri', 'halk ağızları' 'derleme', 'derleme sözlüğü' ve 'iki anlamlılık' gibi temel kavramlardan söz edilmemesi de kamuoyu tarafından yanlış algılamalara sebep olmuştur" dediğini aktardı.

Ahmet Hakan'ın "Gelin o fotoğraftaki tek eksiği bulalım" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

TÜRK Dil Kurumu’ndan “vazalak” kelimesine verilen anlamla ilgili bir açıklama geldi.

Tarafsız yayıncılık ve cevap hakkına saygı gereği özetle yayınlıyorum açıklamayı:

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- “Derleme Sözlüğü” yoluyla “Büyük Türkçe Sözlük” ağına giren “vazalak” sözü, “Büyük Türkçe Sözlük” ağında iki ayrı madde halinde yer almakta.

- Bu maddelerden ilkinde verilen “geveze, sözünü bilmez” anlamları, Samsun, Trabzon, Sivas, Ankara, Nevşehir ve Adana’nın bazı yörelerinden derlenmiştir. İkinci olarak kaydedilen “aptal, serseri” anlamları ise Ordu, Erzincan, Kayseri illerinden derlenmiştir.

- İkinci madde olarak yer alan “vazalak” sözünün altında ise üç anlam bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Alevi” anlamı Niğde, ikinci olarak kaydedilen “Müslüman olmayıp öyle görünen” anlamı Adana, üçüncü olarak kaydedilen “oruç yiyen” anlamı ise Tokat illerinden derlenmiştir.

- Bunlar ülkemizin farklı farklı yörelerinden derlenen, birbirinden bağımsız ve sınırlı olarak kullanılan anlamlardır. Aynı başlık altında kullanılmamıştır. Bu sözün anlamı, Türk Dil Kurumu tarafından yeni oluşturulmamıştır.

- Yapılan yorumlarda ve haberlerde “sözcülük ilkeleri”, “halk ağızları” “derleme”, “derleme sözlüğü” ve “iki anlamlılık” gibi temel kavramlardan söz edilmemesi de kamuoyu tarafından yanlış algılamalara sebep olmuştur.