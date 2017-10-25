TDK Başkanı Kaçalin: Sosyal medyadaki bozuk Türkçe kullanımı psikoloji sorunu

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu belirterek, "İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin düzenlediği bir sempozyuma katılmak üzere kente gelen Kaçalin, sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

'İnsan niçin dili bozuk kullanır bilmiyorum'

"Bu durum bizim dışımızdadır. İnsanlar niye böyle yapar? TDK, 'yanlıştır, doğrudur, eskiden beri geleneğimizde bu vardır' diye bir destekte bulunur. İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım. Bize düşen vazifeyi biz yaptığımızı düşünüyoruz. Niye İspanyol paça giyiyordu şimdi niye giymiyor? Saçını bu tarafa tarıyordu şimdi niye diğer tarafa tarıyor? Niye şöyle tıraş oluyordu, niye şimdi böyle tıraş oluyor? Niye Türkçeyi bozuk kullanıyorlar?"

"Dili kullanan kişilerin hassas, dikkatli, titiz olmasını bekliyoruz" diyen Kaçalin, "Bizim yapacağımız onlara dilimizi kullanmada yardımcı olmak, destek vermek. Onun dışında bir zorlamayla veya başka bir şekilde Türkçemizi iyi kullanın diyebilecek bir durumumuz yok. Çocuklarımız için araştırmacılarımız için güzel kitaplar basıyoruz. Sempozyumlarla bilgilendiriyoruz, dil bilincini canlı tutmaya çalışıyoruz. Dilimizi tercih edenlere berat veriyoruz" ifadesini kullandı.