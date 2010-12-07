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Yaşam

TDK 78 YAŞINDA ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 12:29

-TDK 78 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın ve beraberindeki heyet, TDK'nın kuruluşunun 78. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Akalın ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.  Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akalın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:  ''Yüce Atatürk,  İşaretinle 12 Temmuz 1932 günü kurulan, belirlediğin amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürüten, verdiğin görevleri yerine getiren Türk Dil Kurumu, kuruluşunun yetmiş sekizinci yıldönümünü kutlamaktadır.   O kutlu günün yıldönümünde, Türk Dil Kurumu'nun bugünkü yöneticilerinin ve çalışanlarının yanısıra, düzenlediğimiz 'Yükseköğretimde Türk Dili Çalıştayı'nın katılımcılarıyla birlikte manevi huzurundayız.  Türk Dil Kurumu, bugün de çizdiğin yolda çalışmalarını sürdürmekte, Türkçe'yi 'şuurla' işlemektedir.  Emanetin emin ellerdedir.  Ruhun şad olsun.''

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