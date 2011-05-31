-''TCSG UMUT'' TÖRENLE DENİZE İNDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, savunma ve güvenlik kabiliyetlerinin sürdürülebilmesinin ancak milli savunma sanayinin güçlenmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Gönül, Koç Topluluğu'nun gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren tersanesi RMK Marine'de Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen 4 sahil güvenlik arama kurtarma gemisinin üçüncüsü olan TCSG Umut'un denize indirilişi törenine katıldı. Gönül, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, deniz sınır güvenliğine vermesi gereken öneme dikkati çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığının yetkin teşkilat yapısını, bugünün teknolojileriyle bezenmiş teçhizat kabiliyetleriyle desteklediklerini ifade eden Gönül, ''Savunma ve güvenlik kabiliyetlerinin sürdürülebilmesi ancak milli savunma sanayimizin güçlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olabilecektir'' dedi. Hükümetin, TSK'nın ihtiyaç duyduğu araç ve teçhizatta yerlileşmeye yönelik olarak verdiği destek çerçevesinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca projeler yürütüldüğünü anımsatan Gönül, su üstü platformlarının tamamını yerli imkanlarla inşa etme yönündeki temel stratejilerinin, netice vermeye başladığını dile getirdi. Gönül, MİLGEM, yeni tip karakol botu, süratli amfibi gemisi ve sahil güvenlik platformlarına yönelik projelerle askeri gemi inşa sektöründe büyük atılım sağlandığını kaydederek, inşa edilen gemilerde yerlilik oranının yüzde 70'lere çıktığını söyledi. Savunma sanayinin geldiği seviyenin en güzel ispatının, İDEF 2011 fuarında şahit olunan üstün teknoloji ve yüksek kaliteli ürünler olduğunu belirten Gönül, askeri gemi inşa sektöründe yerli imkanlarla üretilmiş askeri gemilerde ihracat başarılarını görmekten memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Global ekonomik krizin olumsuz etkisi dikkate alındığında 2 milyar lirayı bulan askeri gemilerin özel sektöre verilmesinin, bu sektöre cansuyu olduğunu da belirten Gönül, savunma sanayi ve gemi inşa sektörünün daha nice başarılara imza atmasını temenni ettiğini söyledi. Gönül, tören sonunda gazetecilerin Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanmasına ilişkin soruları üzerine, basın toplantısı yapmadığını dile getirerek, yanıt vermedi. -RAHMİ KOÇ'UN KONUŞMASI- Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç da ''Dost'' ve ''Güven'' gemisinin ardından üçüncü gemi olan ''Umut''u denize indirmenin zamanının geldiğini ifade ederek, sonbaharda ilk gemi olan Dost'un teslimatının yapılacağını belirtti. Sektörde zamanında teslim, kalitede uygunluk ve bütçe içerisinde kalmanın önemine değinen Koç, ''Özel sektörün savunma sanayine yaptığı yatırımlar ve aldığı neticeler gurur vericidir. Biz de Koç Topluluğu olarak savunma sanayine büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu sektörün istikbaline inanıyor, kendi teknolojimizi yaratmaya çalışıyoruz. Bu, kolay olmayacak. Çok kaynak aktarmak, büyük çapta araştırma ve geliştirme yapmak ve en önemlisi de bu davaya inanmak gerekir'' dedi. Gerek kara vasıtaları, gerekse deniz araçları üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Koç, RMK Marine olarak ülkemizin askeri gemi inşasında proje üreten, teknoloji yaratan, gemilerin bakımlarını üstlenen en büyük tersane durumunda olduklarını söyledi. ''Savunması kuvvetli olan ülkelerin, demokrasisi de kuvvetlidir'' diyen Koç, kuvvetli bir savunma için kuvvetli bir savunma sanayi gerektiğini belirtti. Silahlı Kuvvetlerin özel sektörle işbirliği yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Koç, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla RMK Marine ekibine teşekkür etti. -SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARI- Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar da Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, askeri gemi ihtiyacına ilişkin yürütülen projelerde artık somut sonuçların alınmaya başlandığını ifade etti. Bayar, bu yıl içinde bir çok platformun, Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmesine şahit olunacağını belirterek, Dost Gemisi'nin de önümüzdeki ay resmi seyirlerine başlayacağını, eylül ayında da teslim alınacağını anlattı. Özel tersanelerin artık savunma sanayinin önemli aktörleri haline geldiğini de kaydeden Bayar, sektörün sürdürülebilirliği açısından ihracatın da çok önemli olduğunu vurguladı. -SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI- Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç ise günümüzde Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bulunan güvenlik, enerji, ticaret ve ulaştırma, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, çevrenin korunması gibi konuların her birinin deniz ve denizcilik boyutunun bulunmasının devletleri denizleri daha fazla kullanmaya ve faydalanmaya sevk ettiğini söyledi. Tümamiral Artunç, Türkiye'nin deniz yetki ve ilgili alanındaki hak ve menfaatlerinin daha etkinlikle korunması, ulusal kanunların hassasiyetle uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, ''Bu durum, mavi vatan denizlerimizde güvenlik ve can emniyetini sağlamak ve idame etmekten sorumlu tek profesyonel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinin kapsamını da genişletmekte. Mevcut yapısının güçlendirerek korunmasını hayati öneme haiz bir gereklilik haline getirmektedir'' dedi. Avrupa Birliği ülkeleri sahil güvenlik komutanlıkları arasında Türkiye'nin örnek bir konumda olduğunu belirten Tümamiral Artunç, ''Milli tersanemizde Türk mühendis ve işçilerimizin alın teriyle inşa edilen 'Umut', denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırdıkça, yüce milletimizin haklı gurur kaynağı ve umut olacaktır'' diye konuştu. Törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit'in gönderdiği mesajlar da okundu. Rahmi Koç tarafından Gönül, Bayar ve Artunç'a günün anısına plaket sunuldu. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanı İzzet Artunç'un eşi Esra Artunç tarafından plaket çakılarak, ''TCSG Umut'' denize indirildi. Esra Artunç, bu sırada ''Bahtın açık, denizlerin sakin ve pruvan neta olsun'' dedi. TCSG Umut, Milli Savunma Bakanlığının, Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı çerçevesinde açtığı 4 adet Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi'nin inşa ihalesini kazanarak, özel sektör tarihindeki en büyük muharip gemi projesini üstlenen ilk tersane olan RMK Marine'nin, proje kapsamında inşa ettiği üçüncü gemi. RMK Marine Proje çerçevesinde 9 Haziran 2010'da ilk gemi TCSG Dost'u ve ardından da 17 Aralık 2010'da ikinci gemi olan TCSG Güven'i denize indirmişti. İhale kapsamındaki son gemi TCSG Yaşam'ın ise inşası sürüyor. Gemiler, 2012 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığının hizmetine sunulacak.