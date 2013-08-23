T.C.'nin kaldırılma sebebi tabelanın dar gelmesiymiş

Denizli, Bursa ve Balıkesir valiliklerinin tabelalarından 'T.C.' ibaresinin çıkarılması pek çok tartışma getirmişti. Tabelaların onarım nedeniyle değiştirilmiş, sonrasında tekrar eski haline getirişmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Denizli, Balıkesir ve Bursa valiliklerindeki tabelalardan “T.C.” ibarelerinin kısa sürelerle arka arkaya kaldırılmasının ardından konuyu TBMM’ye taşımıştı. TBMM’ye taşımıştı. Oran, 18 Nisan’da TBMM’ye bir soru önergesi vererek geçen yıl Denizli’de, yılbaşında Balıkesir’de nisan ayında da Bursa’da valilik konaklarındaki T.C. ibarelerinin niçin kaldırıldığını, bakanlık olarak bu konuda bir talimat verip vermediklerinin açıklanmasını istemişti.

Muammer Güler de bu soru önergesine yanıt verdi. T.C. ibaresinin yeniden konulduğunu belirten Bakan Muammer Güler, Balıkesir Valiliği’nin tabelayı yenilerken “alanın dar olması” ve “yazının uzaktan daha belirgin olması ve okunabilir olması amacıyla” T.C.’nin konulmadığını, ancak burada da “istismarı” önlemek için T.C.’nin yeniden asıldığını bildirdi.

İstismar olmasın diye geri kondu

Radikal'den Miray Çimen'in haberine göre, İçişleri Bakanı Güler verdiği yanıtta Balıkesir ve Bursa valiliklerinde “konunun istismar edilmemesi için” T.C. ibaresinin yeniden konulduğunu belirtti. Güler, Bursa Valiliği olarak kullanılan Çarşamba semtindeki ana hizmet binasının ön ve arka cephesinde T.C. Bursa Valiliği ibaresinin bulunduğunu ancak Bursa Valiliği Heykel binasında sadece Valilik yazısının bulunduğunu bildirdi. 2008 yılından bu yana yapılan restorasyon çalışmalarından bu yana binada sadece “valilik” yazısının bulunduğunu kaydeden Güler, “yanlış anlaşılmalara son vermek ve konunu istismar edilmemesi amacıyla T.C. Bursa Valiliği olarak yeniden düzenlenmiştir” dedi.

T.C. tabelaya sığmamış

Balıkesir’de ise hükümet konağında 2012 yılında büyük bir onarım çalışmasının yapıldığını bu kapsamda yıpranmış tabelaların da yenilendiğini bildiren Bakan Güler, “Tabelaların bulunduğu alanın dar olması nedeniyle yazının uzaktan daha belirgin ve okunabilir olması için tabelanın valilik olarak düzenlendiği fakat konunun istismar edilmemesi amacıyla tabelaların yeniden T.C. Balıkesir Valiliği şeklinde değiştirilmiştir” dedi.

'CHP iktidarında T.C. her yere sığacak'

Yanıta tepki gösteren CHP’li Umut Oran ise “Yurttaşlarımızı ve sayın valilerimiz hiç merak etmesinler CHP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti ve T.C. ibaresi bütün belgelere, tabelalara rahatça sığacak, bundan kimse kuşku duymasın. 93 yıldır tabelalara sığan T.C. yazısı niçin AKP döneminde sığmaz oldu birden bire. Önergede yazdığım gibi Cumhurbaşkanı’nın dışında makam arabasında bayrak taşıyan sadece büyükelçilerimiz ve valilerimizdir. İki meslek grubunun da gelip gecen hükümetleri değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil ettiklerini bir kez daha kendilerine hatırlatmak isterim. Onlarca yıldır sabit duran valiliklerin yerini vatandaş çok iyi biliyor tabelayı uzaktan algılayıp okuyabiliyor merak etmesin sayın valilerimiz. Bu yanıttan şunu da anlıyoruz ki yurttaşımız tepki göstermese bizler takip etmesek valiliklere göre ‘istismar’ konusu haline gelmese oldu bitti ile istediklerini yapacaklar. Bu kabul edilemez, konunun her zaman takipçisiyiz” diye konuştu.