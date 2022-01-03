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Ekonomi

TCMB’nin vadeli döviz ihalelerine sadece KOBİ’ler girecek

03 Ocak 2022 18:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBI) adına katılım sağlanabileceğini açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; açıklamada, firmaların her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıyla katılabileceği ve firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden iletilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm tekliflerin iptal edileceği belirtildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedildi.

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