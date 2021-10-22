TCMB kararı sonrası yabancı bankalar dolar/TL ve faiz öngörülerini güncelledi

Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz gün beklentilerin ötesinde 200 baz puan faiz indirimi sonrasında yabancı bankalar, dolar/TL’deki sert düşüş nedeniyle yıl sonu kur tahminlerini güncellemeye başladı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmiş ve indirim beklentinin çok üzerinde olmuştu. Banka, 23 Eylül'deki toplantıda da faizi 100 baz puan indirmişti.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL 9,61'e, euro/TL 11,17'ye yükseldi.

Yıl sonu tahmini: 1 dolar 12,5 TL

Fransa merkezli uluslararası banka Societe Generale, ikinci bir güncelleme yayınlayarak 2021 sonu dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirledi.

Türkiye’de dolarizasyonun hızlanmasını bekleyen banka, gelecek aylarda Türk lirası mevduatlarda düşüş görülmesini ya da duraksama olmasını beklediklerini belirtti.

"Faiz indirimleri devam edecek"

Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 15'e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.

"2021 sonunda dolar kuru 10,5"