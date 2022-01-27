TCMB Başkanı Kavcoğlu'ndan 'döviz satışı' iddialarına ilişkin açıklama: 20 Aralık'ta Merkez Bankası tek kuruş satmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahmini 2022 için yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltildi.

Toplantının soru cevap kısmında Kavcıoğlu'na yöneltilen 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat hesabının açıklanmasının ardından "Merkez Bankası'nın el altından döviz sattığı" iddialarının sorulması üzerine Kavcıoğlu "O gün (20 Aralık 2021) Merkez Bankası tek kuruş satmadı. Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır. Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. " cevabını verdi.

TIKLAYIN: Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti