TCG Gelibolu 13 korsanı yakaladı

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Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu fırkateyni tarafından, bugün saat 07.00'de Seyşeller Adası'nın kuzey doğusunda 250 mil açıkta, deniz haydutluğu maksadıyla kullanıldığı değerlendirilen bir ana gemi ve 2 skiff tipi süratli tekne, halen Mombasa/Kenya limanına intikal etmekte olan Türk Bayraklı Servet-Y isimli ticaret gemisinin intikal rotası üzerinde tespit edildi.Yapılan uyarılar ve icra edilen manevralar sonucu deniz haydutlarına ait teknelerin durdurulduğu belirtilen bilgi notunda, SAT komandoları tarafından yapılan müdahale sonucu tekneler içindeki 13 deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemeye el konulduğu ifade edildi.Bilgi notunda ayrıca müdahale esnasında silah ve mühimmatı denize attıkları fotoğraf ile de tespit edilen deniz haydutlarına ait 2 skiff tipi süratli teknenin tekrar deniz haydutluğu faaliyetlerinde kullanılmaması maksadıyla imha edildiği kaydedildi.