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'TCDD'ye bağlı liman işletmesine yapılan operasyonun zamanlaması manidar'

Eski Bakan Binali Yıldırım, İzmir Liman İşletmesi'ne yönelik operasyon kapsamında halen aranan bacanağı C.H. hakkında 'Alınıp alınmadığını bilmiyorum; haberim yok' dedi

07 Ocak 2014 15:35

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TCDD’ye bağlı İzmir Liman İşletmesi’ne yönelik operasyonu hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, "2011’de başlayan bir soruşturmaya üç yıl aradan sonra operasyon yayılmasının zamanlaması manidardır" diye konuştu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan holding patronu M.C.B.’nin yanında çalışan ve halen aranan C.H.’nin, Binali Yıldırım’ın bacanağı olduğu belirtildi. Yıldırım bacanağı ile ilgili olarak, "Alınıp alınmadığını bilmiyorum. Haberim yok" dedi.

Elif Demir'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "2011’de başlayan bir soruşturmaya üç yıl aradan sonra operasyon yayılmasının zamanlaması manidardır. Üç yıl oturacaksın, üç yıl sonra düğmeye basacaksın. Suçla mücadele edeyim derken, suçu teşvik eden bir anlayışla hukuk tesis edilmez" diye konuştu.

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