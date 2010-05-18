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Ekonomi

TCDD'den gençlere ucuz bilet

Gençlere yarın YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletleri 10 TL'den satılacak.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- TCDD Genel Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin 19 Mayıs'ta gençlere 10 TL'den satılacağını belirtti.


TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere bir armağan sunulduğu belirtildi.


Açıklamada "25 yaşından gün almamış gençlerimiz, 19 Mayıs 2010 tarihinde, aynı gün ve ilerisi günler için bilet aldıkları takdirde, Ankara-Eskişehir arasında işletilen YHT'lere sadece 10 TL ücret ödeyecekler.


"Uygulama, YHT'lerin 'Economy Class' vagonları için geçerli olacak"  açıklaması yapıldı.

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