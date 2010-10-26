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Yaşam

TCDD'DEN BAYRAMDA EK SEFER ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 18:40

-TCDD'DEN BAYRAMDA EK SEFER ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - TCDD, Cumhuriyet ve Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak üzere Yüksek Hızlı Tren'lere (YHT) ek seferler koydu, diğer trenler de ek vagonlarla takviye edildi.  THY'den yapılan yazılı açıklamada, YHT ek seferlerinin 28 ve 31 Ekim ile 12-20 Kasım tarihlerinde Ankara'dan 17.00'da, Eskişehir'den de saat 20.00'da hareket edeceği; 13-15 ve 21 Kasım'da Ankara'dan 14.00, Eskişehir'den ise 17.00'da hareket edeceği belirtildi.  Öte yandan 12-22 Kasım tarihleri arasında İzmir Mavi, Fatih Ekspresi, İç Anadolu Mavi, Meram Ekspresi, Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi, Sakarya Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspresi trenlerinin de ilave vagonlarla takviye edildiği kaydedildi. 

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