TCDD'de yolsuzluk iddiası; 6 şirket anlaşarak ihalenin 1 firmaya verilmesini sağladı

Ankara-Sivas Demiryolu Projesi kapsamında bugün TCDD'nin yaptığı ihale ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlığa da gönderilen yazıda yüz milyonlarla liralık ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. Hürriyet'in edindiği belgeye göre 6 firma aralarında anlaşarak ihalenin belirlenen bir firmaya verilmesinin sağlandığı iddia edildi.

Kayaş-Kırıkkale arasındaki 33 kilometrelik bölgede yapılacak işi üstlenmesi sağlanan firmanın, ihaleyi kazanması durumunda diğer firmalara ihalenin bedelinin yüzde 5’ini dağıtacağı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruya göre 400-450 milyon TL'ye yapılabilecek iş için, belirlenen bir firma 834 milyon lira teklif verecek. İddiaya göre, aralarında dev firmaların da olduğu 6 şirket aralarında anlaşmaya vardı. 5 firmanın vereceği teklifleri aralarında kararlaştırarak, ihaleyi üzerinde anlaşmaya varılan firmanın almasının sağlandığı iddia edildi.

İddiaya göre, ihaleyi kazanan firma, ihale bedelinin yüzde 5'ini diğer 5 firmaya dağıtacak.