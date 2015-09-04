T24 LogoT24 Logo
Gündem

TCDD'de yolsuzluk iddiası; 6 şirket anlaşarak ihalenin 1 firmaya verilmesini sağladı

'6 firma aralarında anlaşarak ihalenin belirlenen bir firmaya verilmesini sağladı'

04 Eylül 2015 15:20

Ankara-Sivas Demiryolu Projesi kapsamında bugün TCDD'nin yaptığı ihale ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlığa da gönderilen yazıda yüz milyonlarla liralık ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. Hürriyet'in edindiği belgeye göre 6 firma aralarında anlaşarak ihalenin belirlenen bir firmaya verilmesinin sağlandığı iddia edildi.

Kayaş-Kırıkkale arasındaki 33 kilometrelik bölgede yapılacak işi üstlenmesi sağlanan firmanın, ihaleyi kazanması durumunda diğer firmalara ihalenin bedelinin yüzde 5’ini dağıtacağı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruya göre 400-450 milyon TL'ye yapılabilecek iş için, belirlenen bir firma 834 milyon lira teklif verecek. İddiaya göre, aralarında dev firmaların da olduğu 6 şirket aralarında anlaşmaya vardı. 5 firmanın vereceği teklifleri aralarında kararlaştırarak, ihaleyi üzerinde anlaşmaya varılan firmanın almasının sağlandığı iddia edildi.

İddiaya göre, ihaleyi kazanan firma, ihale bedelinin yüzde 5'ini diğer 5 firmaya dağıtacak.

ETİKETLER

tcddyolsuzlukihalefesat6 firmaanlaşma1 firma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24