-TCDD YÖNETİMİNİN YETKİSİNE VETO ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların satış veya devrine TCDD yönetim kurulunun yetkili olduğuna ilişkin 5335 sayılı kanunun ilgili hükmünü oy birliğiyle iptal etti. 5335 sayılı kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasını oy birliğiyle iptal eden yüksek mahkemenin gerekçesinde, itiraz konusu kuralda taşınmazların satış veya devrine TCDD yönetim kurulunun yetkili olduğunun belirtildiği kaydedildi. Anayasanın ''Devletleştirme ve özelleştirme'' başlıklı 47. maddesinin üçüncü fıkrasında ''Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir'' denildiği anımsatılan gerekçede, özelleştirme uygulamalarında esas ve usullerin yasada düzenlenmesi gerektiğinin açık olduğu belirtildi. Gerekçede, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da özelleştirmenin esas ve usullerinin düzenlendiği, bir taşınmazın satışına ilişkin özelleştirme uygulamasında ihale usul ve işlemlerinin nasıl olacağı, ihale komisyonunun nasıl oluşacağı ve çalışacağı, değer tespitinin nasıl yapılacağı gibi hususların belirlendiği bildirildi. TCDD Genel Müdürlüğünün 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de tanımlanan kamu iktisadi kuruluşlarından olduğu belirtilen gerekçede, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da, kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu, varlıklarının mülkiyetinin devrine ilişkin hususların ise bu kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esas ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenleneceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Gerekçede, şöyle denildi: ''Bu çerçevede, TCDD Genel Müdürlüğünün varlıklarının mülkiyetinin devrinin 5335 sayılı yasanın 32. maddesinde düzenlendiği anlaşılmakla beraber, getirilen düzenlemede taşınmazların satışı yoluyla yapılacak özelleştirmeye ilişkin esas ve usullere yer verilmemiş ve bu konuda TCDD Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Oysa anayasanın 47. maddesine göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyetinde bulunan varlıklarının özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla gösterilmesi gerekir. Bu nedenle, bir kamu iktisadi kuruluşu olan TCDD Genel Müdürlüğünün taşınmazlarının özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller yasada düzenlenmeyerek bu konuda yönetim kurulunun yetkili kılınmasını öngören kural anayasanın 47. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.'' -DAVA SÜRECİ- Liman-İş Sendikası, TCDD taşınmaz satışı ihalesi (müzayedesi) ile bu işlemin dayanağı olan 9 Kasım 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştayda dava açmış ve yönetmeliğin dayanağı 5335 sayılı yasanın 32. maddesinin dava konusu işlemde uygulanan hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istemişti. Danıştay 13. Dairesi, TCDD taşınmaz satışı ihalesinin Kazlıçeşme'deki bin 100 metrekare ile 17 bin 607 metrekarelik taşınmazlara ilişkin kısmının dava sonuna kadar, diğer taşınmazlarla ilgili kısmının ve ihalenin dayanağı yönetmeliğin yürütmesini Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar durdurmuştu. Daire, ayrıca, TCDD taşınmaz satışı ihalesine olanak sağlayan yönetmeliğin dayanağı 5335 sayılı kanunun ilgili hükmünün iptali istemiyle 2005'te Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.