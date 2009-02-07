TCDD hızlı trene isim arıyor

TCDD Genel Müdürlüğü, hızlı trene verilecek ismi belirlemek için internet sitesinde anket düzenledi. Edinilen bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğü, gelecek ay Ankara-Eskişehir

arasında sefere başlaması planlanan hızlı trene diğer ülkelerde olduğu gibi farklı bir isim verme arayışına girdi.



Hızlı trenin ismini belirmek için "www.tcdd.gov.tr" internet adresinde düzenlenen anket yarın sona erecek. Anket sonucunda en çok önerilen 10 isim yine internet üzerinden 9 Şubattan itibaren 5 gün süreyle oylamaya sunulacak. Ankette en çok oyu alan isim Türkiye’nin ilk hızlı treninin ismi olarak tescil edilecek ve Türkiye’deki tüm hızlı trenler tüm dünyada bu isimle

anılacak.



