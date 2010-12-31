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Yaşam

TCDD GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ''YAPRAK DÖKÜMÜ''NE TEŞEKKÜR ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 14:35

-TCDD GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ''YAPRAK DÖKÜMÜ''NE TEŞEKKÜR ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, ''Yaprak Dökümü'' dizisinin son bölümünde içinden tren geçmeyen illerden biri olan Trabzon'a senaryo gereği trenle gidilmesinin eleştirilecek bir yanı bulunmadığını söyledi. Karaman, ''Yaprak Dökümü'' dizisi sorumlularına, sanatçılarına teşekkür etti ve başarılarından dolayı kutladı. İçinden tren geçmeyen illerden biri olan Trabzon'a senaryo gereği trenle gidilmesinin eleştirilecek bir yanının bulunmadığını ifade eden Karaman, herhangi bir sanat faaliyetinde trenin kullanılmasının demiryolları ve demiryolu camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, trenin özellikle görsel açıdan değil, dramatik açıdan etkileyici bir ulaşım aracı olduğunu belirtti. Karaman, ''Hiçbir ulaşım aracı ayrılık, kavuşma temalarını tren kadar etkileyici veremez'' dedi. Demiryolu projeleri konusunda büyük bir istek içerisinde olan Karadenizlilerin de bu sahne nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Karaman, Trabzon Demiryolu Proje yapımının ihale edildiğini, çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

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