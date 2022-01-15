T24 LogoT24 Logo
Gündem

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Pezük: Trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır

THY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi de iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu

15 Ocak 2022 15:50

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, YHT, anahat ve bölgesel trenlerde seyahat için negatif PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir” ifadelerine yer verdi.

TIKLAYIN - Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Hasan Pezükthy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24