TCDD'den filtre takmadığı için dört termik santralı mühürlenen şirkete milyonluk ihale

Bacalardan çıkan zehirli gazları azaltıcı filtre takmadığı için işlettiği “dört termik santralı mühürlenen” Çelikler Holding, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) Yüksek Hızlı Tren hattında yapılacak 585 milyon liralık altyapı ikmal inşaatının ihalesini aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirket ile TCDD arasında da 7 Şubat tarihinde imzalanan sözleşme ile işin süresi 300 gün olarak belirlendi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21’inci maddesindeki hükümden yararlanılarak “pazarlık usulü” ile yapıldı.

Çelikler Holding'in işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı geçen aylarda filtre takmadığı için mühürlendi. Çelikler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik'in ismi ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon konuşmasıyla gündeme gelmişti. Erdoğan, santral bacalarına filtre takmayan Çelik'i telefonla arayarak, “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” demişti.

Öte yandan TCDD’ye bağlı üç demiryolu şirketi tek şirket altında bir araya getirildi. Şiirketlerin tamamı yeni kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Ananoim Şirketi’nin altında birleştirildi. TCDD Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ’nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırıldı.