-TC NUMARASI BULUNAN KİMLİKLE OY KULLANILACAK ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 Eylüldeki halk oylamasında seçmenlerin TC kimlik numarası bulunan kimlik belgeleriyle oy kullanabileceklerini bildirdi. Em, 12 Eylülde gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin bilgi vermek amacıyla YSK'da basın toplantısı düzenledi. Yurt içinde 49 milyon 446 bin 269 seçmenin oy kullanacağı 12 Eylüldeki referandumda, 1 milyon 61 bin 137 başkan ve üyenin görev yapacağını belirten Em, seçmen sayısının cinsiyetlere göre dağılımını da verdi. Em, seçmenlerden 24 milyon 385 bin 321'inin erkek, 25 milyon 60 bin 948'inin kadın olduğunu belirterek, kadın seçmenlerin erkeklerden daha fazla olduğuna işaret etti. Yurt dışındaki seçmen sayısının toplam 2 milyon 556 bin 335 olduğunu söyleyen Em, yurt dışı erkek seçmen sayısının 1 milyon 351 bin 83, yurt dışı kadın seçmen sayısının ise 1 milyon 204 bin 501 olduğunu belirtti. Em, yurt dışında erkek seçmen sayısının kadın seçmen sayısına göre biraz daha fazla olduğunu söyledi. Seçmenin hangi kimlik kartıyla oy kullanabileceği hakkında da bilgi veren Em, şunları kaydetti: ''Seçmen kimliğinin tespitinde esas olacak belgeler şunlar, bir defa kimlik belgesi TC kimlik numarasını taşıyacak. Neden? 298 sayılı yasanın 87. maddesinde bu getirildi. Artık kimlik numarasına dayalı olarak biz bütün tespitlerimizi yapıyoruz. Nüfus cüzdanı, eğer seçmen vatandaşlarımız eski kanunun yürürlüğünden önceki nüfus cüzdanları varsa kimlik numarası yoksa bunları bir an önce değiştirmeleri gerekir. Resmi daire ve iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik belgeleri ama yine kimlik numarası olacak. Pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi ve avukatlık kimlik belgesi gibi, kimlik numarası, soğuk damgası olacak, yani seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli de olacak. Bu nitelikteki belgeyle seçmen, sandık kurulu başkanına gittiğinde oyunu kullanacak.'' Belediyeler, köy ve mahalle muhtarlığınca düzenlenen belgelerin geçerli olmadığının altını çizen Em, ''Bu söylediklerimin tek bir istisnası var. Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenlere cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer. Bu belgede de kimlik numarası olacak'' diye konuştu. Bir sandıktaki seçmen sayısı hakkında da bilgi veren Em, halk oylamasındaki pusulaları gösterdi. Em, ''Bunlardan bir tasarruf ilkeleri, sayım, döküm esasları ve iş durumu yani sandık kurullarının iş durumu, ve diğer birtakım esasları dikkate alarak her sandıkta 400 ile 420 oy kullanılabilecek, seçmen sayısı bu olacak'' dedi. Yurt dışı seçmen kütüğüne de değinen Em, 5749 sayılı kanunla, yasanın bazı maddelerini 2008 yılında değiştirildiğini anımsattı. Buna bağlı olarak yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasına ilişkin yeni birtakım esaslar getirildiğini anlatan Em, ''Bunlar sandıkta oy kullanma, mektupla oy kullanma, elektronik sistemle oy kullanma ve gümrüklerde oy kullanma şeklindeydi. Biliyorsunuz mektupla oy kullanma, Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Geriye bize üç tane yöntemle oy verme kaldı'' şeklinde konuştu. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94/E maddesine atıfta bulunan Em, ''Öncelikle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın bir kütüğünün oluşturulması gerektiğini kanun gereği olarak karar aldık ve bunun ilanlarını internet ortamında yaptık. Daha sonra da yurt dışındaki vatandaşların kütüğünü oluşturduk. Bu kütüğü de internet ortamında askıya çıkardık, 3 Temmuz 2010 tarihi itibariyle de kesinleşti'' dedi.