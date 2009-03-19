TC kimlik numarası şartı esnetildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde, TC kimlik numarası taşıyan mühürlü ve imzalı "nüfus kayıt örneğinin aslını" getiren vatandaşların, üzerinde TC kimlik numarası olmayan resmi belgeyle ibraz etmeleri halinde de oy kullanabileceklerine karar verdi.



"TC kimlik numarası taşımayan resmi belgelerle oy kullanılamayacağına" ilişkin YSK kararının eleştirilmesi üzerine toplanan Kurul, toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, 29 Mart'taki yerel seçimlerde TC kimlik numarası taşıyan resmi belgelerle oy kullanılabilmesi konusunun 298 sayılı Kanun'un 87'inci maddesinde yer aldığı ve YSK genelgesinde de bu konuya yer verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Ancak son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haberler ve yetkili seçim kurulları ile siyasi partilerimizin başvurularından, TC kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanı verilmesi işlemlerinin uzun zaman alması ve nüfus müdürlüklerinde oluşan yığılmalar nedeniyle yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa'nın 67'inci maddesinde öngörülen oy kullanma haklarını kullanamayacakları anlaşılmıştır. Belirtilen nedenle, 29 Mart'ta yapılacak seçimlerde uygulanmak üzere konuyu yeniden değerlendiren YSK, yine nüfus idarelerinden alınacak, seçmen vatandaşın TC kimlik numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına TC kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilmiş resimli ve soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı ve sürücü belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilmelerini öngörmüştür."



AKP, CHP, MHP ve DTP temsilcileri bugün YSK Başkanı Muammer Aydın ile yaptıkları görüşmelerde, çıkarılma süresi daha kısa olduğu için nüfus kayıt örneğinin de geçerli olmasını önermişlerdi.



'Belgeyi almak 3-4 saniye sürer'



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, "TC kimlik numarasını herhangi bir belgeyle ispat etmesi açısından 'nüfus kayıt örneğini' getirdiklerini" belirterek, "bu belgenin 3-4 saniyede verilebileceğinin söylendiğini" kaydetti.



Aydın, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. "TC kimlik numarası taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneği getirilmesi halinde de oy kullanılabilmesi nasıl bir kolaylık sağlayacak?" sorusu üzerine, "siyasiler ve Nüfus Genel Müdürlüğünün, nüfus kayıt örneğine ilişkin belgenin çok kolay verilebildiğini ve sorunu çözeceğini söylediklerini" belirtti.



"TC kimlik numarası bulunması zorunluluğu kararlarından vazgeçmediklerini" vurgulayan Aydın, "TC kimlik numarasını herhangi bir belgeyle ispat etmesi açısından 'nüfus kayıt örneğini' getirdik" dedi.



Bir başka soru üzerine Aydın, yeşil kart veya sağlık karnesiyle oy kullanılamayacağını bildirdi.



Hangi belgelerle oy kullanılacağına ilişkin yasa hükmü bulunduğunu hatırlatan Aydın, belediyelerden ve muhtarlıklardan verilen kimlik belgelerini, belge olarak kabul etmeyeceklerini kaydetti.



"Nüfus kayıt örneklerinin geçmiş dönemde alınması halinde geçerli olup olmayacağının" sorulmasına karşılık da Aydın, "Çok eskiyse olmaz, ancak üzerinde TC kimlik numarası varsa olur. Bizim için asıl olan TC kimlik numarasını o belge ile kanıtlaması. Fotoğraflı diğer kimlik belgesini yanında mutlaka bulundurmalı" diye konuştu.



Konuyla ilgili nüfus idaresi ile görüştüklerini belirten Aydın, nüfus kayıt örneği verilmesi işleminin, nüfus cüzdanı değiştirme işleminden daha kolay olduğunun söylendiğini belirtti.



Aydın, "Bu belgenin 3-4 saniyede verilebileceğini söylediler. Nüfus cüzdanlarının değişmesi için kişinin bizzat kendisinin gelmesi gerekiyor. Nüfus kayıt örneğini bir aile reisi alır. 5 kişinin, 10 kişinin ailesi ile ilgili kayıtları alabilir. O yönden bir sıkıntı olmayacağını söylediler" dedi.





