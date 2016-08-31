TBMM'ye OHAL çalımı; Hakkâri ve Şırnak ilçe oluyor, belediyelere kayyım geliyor

Bütün partilerin ortak önergesiyle torba yasadan çıkarılan Hakkâri ve Şırnak’ın il statüsünden çıkarılması, belediyelere kayyım atanması ve özel bütçeli idarelerin özelleştirilmesine yönelik düzenlemeleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) aracılığıyla getirme hazırlığı olduğu öğrenildi. OHAL döneminde çıkan KHK’lerin Anayasa Mahkemesi’ne taşınamıyor olması muhalefetin yargı yolunu da kapatıyor.

Torba yasayla gündeme gelen Hakkâri ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılması, belediyelere kayyım ve özel bütçeli idarelerin özelleştirilmesine yönelik düzenlemeler TBMM tatile girmeden önce yoğun mesai yapan Genel Kurul’da büyük tartışmalara neden olmuştu. Muhalefetin tepkisi üzerine parlamento çatısı altında sağlanan uzlaşı kapsamında dört partinin imzasıyla söz konusu düzenlemeler torba yasadan çıkarılırken, hükümetin söz konusu düzenlemeleri KHK kapsamında tekrar gündeme getirme hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

Muhalefetin tepkisinin ardından dört partinin ortak önergesiyle TBMM’den geri çekilen düzenlemelerin OHAL kapsamında KHK ile gelmesi hazırlığı parlamentoda ortaya çıkan iradenin de yok sayılması tartışmalarına yol açtı.

Anayasa Mahkemesi’nin görev yetkilerini düzenleyen anayasanın 148. maddesinde “Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz” hükmü bulunuyor. Buna göre muhalefetin TBMM’de geri çekilen düzenlemelerin torba yasayla geçmesi durumunda yargıya götürme hakkı bulunurken, aynı düzenlemelerin KHK aracılığıyla geçmesi durumunda AYM’ye başvuru hakkı tartışmalı hale geliyor. Bu kapsamda AKP iktidarının TBMM yerine KHK aracılığıyla bu düzenlemeleri hayata geçirmesi durumunda Meclis'in yanı sıra yargı yolunu da by-pass edecek.

CHP’li Özel: Siyasi ahlaksızlık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de AKP’nin KHK hazırlığı içinde olduğunu söyleyerek, “Hükümet bize, hem de Hakkâri ile Şırnak’a verdiği sözü çiğniyor. Yaptıkları iş nezaketsizliktir. Düpedüz siyasi ahlaksızlıktır. Eğer AKP bunu yaparsa Meclis açıkken alınan karara karşı, tatildeyken kanun hükmünde kararname ile Meclis’e karşı darbe yapmış olacaktır. Bu, Meclis iradesini hiçe saymaktır. Hakkâri ile Şırnak’a sesleniyoruz. Hepiniz il olarak kalmaktan dolayı sevindiniz" dedi.

Özel, "Şimdi AKP hükümeti sizi ve bizi kandırdığını ifade ediyor. Bu konuda tüm Türkiye’yi Meclis’e karşı hükümet darbesine dikkatli olmaya, direnmeye davet ediyoruz. Düzenleme olması halinde Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi’ne gittiğimizde hükümet, ‘Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Neden CHP bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü?’ demesin. Söz verdikleri maddelerle ilgili bir adım attıklarında bir saniye tereddüdümüz olmaz. AKP aklını başına alsın, Meclis’e verdiği sözü çiğnerse tepkimiz çok sert olacak” diye konuştu.

HDP: Yasa hilesi olur

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de meclis kapanırken tüm partilerin ortak kararıyla Genel Kurul’dan çekilen düzenlemelerin KHK ile yeniden gündeme alınıyor olmasının yasaya dönük bir hile olacağını ifade etti. Parlamentoda üç muhalefet partisinin duyarlılığı üzerine varılan uzlaşıyla söz konusu düzenlemelerin geri çekildiğini anımsatan Bilgen, şunları dile getirdi:

“Aldığımız bilgilere göre parlamentodan yasa yoluyla geçirilemeyen düzenlemenin KHK ile yeniden gündemleştirilmesi söz konusu. Daha tehlikeli olan bir girişim riskiyle karşı karşıyayız. Kayyımla ilgili düzenleme bir torba yasa içerisinde getirilmiş olsaydı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek farklı bir prosedüre tabi olacaktı. Muhtemelen de bu konuda hükümeti tedirgin edecek bir risk ortaya çıkacaktı. KHK’lerin doğrudan OHAL’le ilgili hazırlanması gerekiyor. Ama şimdi OHAL’le hiçbir ilgisi olmadığı halde; Hakkâri ve Şırnak’ın ilçe yapılması, belediyelere kayyım atanması düzenlemesi bir oldubittiyle Türkiye gündemine yeniden taşınma ihtimali bizde ciddi bir kaygı uyandırıyor.”