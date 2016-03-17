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Politika

TBMM'ye gelen 458 fezlekeden 267'si HDP'lilere ait

2016 öncesinde HDP’li milletvekilleriyle ilgili 182 olan fezleke sayısı 267’ye ulaştı

17 Mart 2016 12:44

HDP’li milletvekilleri hakkında son iki ayda neredeyse her gün bir fezleke düzenlenerek Meclise sunulurken, gelen 458 fezlekeden 267’sinin HDP’li milletvekillere ait olduğu öğrenildi. 

17 Şubat'taki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için kurulan taziye evini ziyaret eden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer'in fezlekesinin, Başbakanlık'tan TBMM'ye gönderilmesinin ardından, Meclis'te bekleyen fezleke sayısı 458'e yükseldi. Bekleyen dosyaların 14'ü MHP, 134'ü CHP, 40'ı AKP, 4'ü bağımsızların ve 267 tanesi HDP'ye ait. 

59 milletvekilinden oluşan HDP Grubu'nun 41'inin fezlekesi bulunuyor.

Karma Komisyonun toplanması durumunda takvim gelecek hafta işlemeye başlayacak. İlgili kriterlerin belirleneceği ilk toplantıda, iddiaların ciddiliği ve toplumda yarattığı infial gibi kriterler değerlendirilecek. CHP ve HDP, 'kürsü dokunulmazlığı' dışındaki 'zırhın' kaldırılmasını isterken, MHP, AKP'nin HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusuna destek verecek.

 

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