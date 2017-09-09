TBMM'ye anti-drone sistemi

Meclis'te güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında ASELSAN tarafından üretilen ‘İHTAR’ isimli anti-drone sistemi TBMM çatısına yerleştirildi.

Drone savar

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; kurulan sistem sayesinde Meclis özellikle son dönemde saldırı amaçlı olarak terör örgütleri tarafından sıklıkla kullanılan çok rotorlu mini İHA tehdidinden korunmuş olacak. Devreye giren sistem sayesinde yerleşkeye yaklaşan veya üzerinde uçan insansız hava araçlarına karşı İHTAR devreye girecek. Sistemin yollayacağı elektronik sinyallerle

birlikte TBMM’ye yaklaşan drone’lar devre dışı bırakılacak. Sistem ayrıca drone tehdidine karşı Meclis yerleşkesinde elektronik bir kalkan oluşturacak.

Sabit ve mobil kullanılabiliyor

Merkezi komuta kontrol sistemi ile yönetilen İHTAR, drone’ların uzak komuta ve GPS kanallarının karıştırılmasına olanak veriyor. Sistem, enerji santralleri, hava alanları gibi sivil tesisler ile sınır karakolları, karargah binaları gibi askeri tesislerin korunmasında kullanılacak.

Nasıl çalışıyor?

Mikro ve mini boyutlardaki sivil insansız hava araçlarının havalimanlarına yakın uçurulması, kamu ve ticari alanlarda izinsiz görüntü ve ses kaydı yapılması veya terör amaçlı kullanılması gibi faaliyetleri engellemek amacıyla geliştirilen İHTAR hava savunma sistemi 4 alt bileşenden oluşuyor.

Sistemin içinde ‘Komuta Kontrol Sistemi’, 40 km menzile sahip ACAR Gözetleme Radarı, hareketli hedefleri tespit ve takip eden elektro-optik sensöre sahip Hassas Stabilize Yönlendirici ve radyo frekans (RF) Kontrollü (amatör telsiz, cep telefonu, vb.) GERGEDAN RF Aktif Köreltme/Karıştırma (jammer) Sistemi yer alıyor. İHTAR sistemi İHA’ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerini önlemesi amacıyla kullanılan sistem radar ve kameralar, elektronik karıştırma ve aldatma sistemlerinden oluşuyor.